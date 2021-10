Meepraten over de toekomst van het Nationaal Park Dwingelderveld

Staatsbosbeheer organiseert een talkshow waarin de toekomst van het Drentse landschap centraal staat. Tijdens dit Landschapscafé gaat het om de volgende vragen: hoe blijft het platteland in Zuidwest-Drenthe aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren? Hoe zien jongeren hun toekomst en wat is daarvoor nodig?

Het Landschapscafé in Dwingeloo is de eerste in een reeks die Staatsbosbeheer organiseert in het nationaal themajaar 'Ode aan het Landschap'. De talkshows gaan over het landschap van de toekomst in en rondom de Nationale Parken. Het programma bestaat uit interviews, debat en columns. Meerdere tafelgasten schuiven aan en de livemuziek wordt verzorgd door de band Mudita.

Inspiratie

Het idee achter de landschapscafés is elkaar te inspireren en te bespreken hoe het veranderende landschap aantrekkelijk kan blijven. Nationale Parken liggen ingebed in het landschap en vormen één geheel met de cultuurhistorie van een gebied, de bedrijvigheid aldaar en de woonomgeving. Er zijn veel ruimtelijke ontwikkelingen gaande met allerlei kansen en dilemma's. Thema's die tijdens de talkshow aan de orde komen zijn: landbouw, toerisme, de energietransitie en de toekomstige generatie.

Landschapsvisie

De Landschapscafés zijn een landelijk initiatief van Staatsbosbeheer. Daarnaast gaan verschillende partijen waaronder Staatsbosbeheer een landschapsvisie opstellen voor de Drents-Friese Grensstreek. Wat er besproken wordt tijdens het Landschapscafé Dwingelderveld vormt een van de bouwstenen voor die visie. Een andere bouwsteen is de landschapsbiografie die eerder dit jaar is opgesteld.

Locatie

Het Landschapscafé is op donderdag 28 oktober, om 20.00 uur in Grand Café Hotel de Brink, Brink 30 in Dwingeloo. De presentatie ligt in de handen van Vera Beuke, bekend van RTV Drenthe, en Michel Jehae van Staatsbosbeheer. De toegang is gratis. Meer informatie vind je op deze website. Na het Nationaal Park Dwingelderveld volgen de Nationale Parken Weerribben-Wieden, Nieuw Land en Lauwersmeer.

