Johannes van den Bosch in boevenbus afgevoerd naar Friesland

"Doen we de gordel om of worden we in de boeien geslagen?" Een speciaal genodigd gezelschap stapt in de boevenbus van het Gevangenismuseum, die bij wijze van uitzondering op de oprit van Museum De Proefkolonie staat geparkeerd. Onder het gezelschap een bijzonder lid: niemand minder dan Johannes van den Bosch rijdt mee.

Feest

In het zicht van het publiek werkte kunstenares Herma Schellingerhoudt het afgelopen jaar aan het wassen beeld van Johannes van den Bosch, de grondlegger van de Koloniën van Weldadigheid. Met haar gereedschap kerfde ze tot in detail ieder stukje van Van den Bosch. Een volgende fase breekt vandaag aan nu het beeld af is. "Hij mocht niet in stilte vertrekken, dat mocht niet. Dit is een feest zo", vertelt Schellingerhoudt.

Maar hoe vervoer je een beeld van bijna twee meter lang dat ontzettend kwetsbaar is? Daar had Peter Sluiter, directeur van Museum De Proefkolonie wel een oplossing voor. Vanuit het Gevangenismuseum in Veenhuizen waar Sluiter ook directeur van is, werd de boevenbus geregeld. Dat ging zo:

Spannend

"Zo'n dag als vandaag is natuurlijk altijd spannend", vertelt Schellingerhoudt. Toch vreest ze niet voor het transport. "Natuurlijk zal er wat transportschade zijn, maar het voordeel is: je kunt was zo weer herstellen. Zodra je het weer een beetje kneedt kun je het weer bewerken. Als ik straks in Balk beschadigingen zie, ga ik daar een dagje lopen prutsen en komt het wel weer goed."

Crowdfunding

Schellingerhoudt werkt op eigen initiatief aan het project. Middels een crowdfundingsactie wordt het beeld gefinancierd. Ondanks dat het beeld al naar de bronsgieter vertrekt, is het geld nog niet helemaal bij elkaar. "Ik heb nu de helft van het bedrag van 15.000 euro gerealiseerd. Dat betekent dat ik de bronsgieter de komende twee periodes gewoon kan betalen. Voor de laatste periode vlieg ik iemand in. Ik heb een contact die het voorschiet. Dat maakt dat we het beeld nu gewoon kunnen brengen."

Miniaturen

De inkomsten zitten vooral in de miniatuurversies van het beeld die worden verkocht in de museumwinkel. "Het is precies dit beeld alleen dan in het klein. Voor bijzondere gevallen gaat de bronsgieter daar ook een serie van in het brons maken. We zijn nog niet klaar en gaan gewoon door."

Johannes van den Bosch wordt met de boevenbus naar de bronsgieter gebracht (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

Volgens Peter Sluiter is het beeld voor de omgeving belangrijk. "We hebben alleen maar tweedimensionale beelden, afbeeldingen van hem. Dan hebben we ook een driedimensionaal beeld van hem. Dat past heel goed."

Waar komt het beeld te staan?

Het beeld van Van den Bosch krijgt in Frederiksoord een prominente plek zo is de bedoeling. Maar, nu het gebied sinds dit jaar een beschermd dorpsgezicht heeft vanwege de Unesco werelderfgoedstatus valt dat niet mee. Minne Wiersma, directeur van de Maatschappij van Weldadigheid wacht het gezelschap op bij de bronsgieter in Friesland waar hij dat uitlegt.

"Meerdere partijen hebben zich over de plek gebogen, waaronder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Er zijn daarover meerdere gesprekken gevoerd met de kunstenares. Want naast het bepalen van de plek, was de Rijksdienst van mening dat het beeld ook de verschillende kanten (de mooie en de minder fraaie) van Johannes van den Bosch moest laten zien. De partijen hebben elkaar gevonden en dat is een prestatie van formaat."

De plek waar nu over gesproken wordt is tegenover het Logement vlakbij de ingang van het dorp.

In het zicht van het publiek werkte kunstenares Herma Schellingerhoudt het afgelopen jaar aan het wassen beeld (Rechten: Josien Feitsma / RTV Drenthe)

