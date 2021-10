Muzieklijst Harry's Blues 24 oktober 2021

Harlem Lake is de nieuwe naam van de Dave Warmerdam Band. In november 2018 speelden ze op het bluesfestival in Hoogeveen. Toen was net zangeres Janne Timnmer aan de lineup toegevoegd. Een jaar later speelden ze op Binnenblues in Grolloo en kreeg Janne de zaal muisstil met Daddy Why Don't You Teach Me How To Play The Blues. In dat jaar wonnen ze ook de Dutch Blues Challenge. Rond de jaarwisseling verscheen hun live-album Play. En toen kwam Corona en legde alle ontwikkelingen stil. Maar niet bij Dave en z'n makkers. Ze veranderden de bandnaam in Harlem Lake en namen de single The River op met een 12-koppige liveband. En daarmee spelen ze op 31 oktober in zaal Hofsteenge in Grolloo. Terug van weg geweest.