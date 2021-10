Movistar kan rekening verwachten na late afzegging Ronde van Drenthe

"Dit is heel vervelend. Ik hoor het ook pas net. We kunnen morgen maar vijf grote WorldTour-ploegen laten starten in de Drentse Acht van Westerveld. Als we het eerder hadden geweten had op hun plek een andere ploeg kunnen starten", reageert voorzitter Femmy van Issum, van de Ronde van Drenthe.

Rekening

"Movistar krijgt gewoon de rekening van het hotel dat we voor hen hadden geboekt. Ze zouden drie nachten in Dwingeloo slapen. We hadden uiterst gunstige voorwaarden voor hen geregeld", moppert Van Issum.

"De afmelding van FDJ kregen we al veel eerder. Die boekingen hebben we nog gewoon op tijd kunnen annuleren. Dus daar is niet zoveel mee aan de hand."

Annemiek van Vleuten

Van Vleuten, die in het klassement van de Women's World Tour niet meer te achterhalen is, is zelf ook geblesseerd. Bij een val in Parijs-Roubaix brak ze haar schouder en haar bekken op twee plekken.

Zaterdag live op TV Drenthe

De Drentse Acht van Westerveld gaat morgen om 12.30 uur van start op de Brink in Dwingeloo. De finish wordt daar rond 16.00 uur verwacht.

Zaterdag volgt de Women's WorldTour Ronde van Drenthe met de start bij het gemeentehuis in Assen en de finish op de Alteveerstraat in Hoogeveen. Die wedstrijd wordt vanaf 14.00 uur live uitgezonden op TV Drenthe.

Lees ook: