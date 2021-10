'Hondenweer' deert honderden windhonden niet

Flow is een van de achthonderd windhonden die racet tijdens het Europees Kampioenschap Coursing in Een. "Voor het eerst in elf jaar is er weer een Europees Kampioenschap in Nederland", vertelt Wico Osinga namens de organisatie. "Eigenlijk zou het evenement dit jaar in Hongarije gehouden worden. Dat had in het voorjaar moeten gebeuren, maar was afgezegd vanwege de coronasituatie in het land." Normaliter zou in deze periode de Herfstcoursing zijn, een internationaal evenement met 300 deelnemende windhonden. Het zou dan nog een kleine stap zijn naar het organiseren van het EK. En zo gezegd, zo gedaan.

'Hondenweer'

Toch gooit het onstuimige weer roet in het eten. Twee van de drie banen zijn beschikbaar om te rennen. De derde baan staat onder water. Daardoor heeft de organisatie het een en ander moeten aanpassen. Osinga: "We hebben heel veel voorbereidingen gedaan. We hebben 150 vrijwilligers aan het werk gezet. Maar het was hondenweer. Vanochtend om 7 uur was het wedstrijdsecretariaat al druk om een nieuwe indeling te maken. We zijn iets later begonnen, maar het is gelukt."

'Honden doen waar ze goed in zijn'

"We treffen het niet met het Europees Kampioenschap", meent de Limburgse Eef Opperman die meedoet met zijn hond Flow. "Maar ja, het zij zo. Er zijn mensen die van verder moeten komen en als die dan helemaal niet kunnen lopen, is dat een groter probleem."

Teamleider Sharon Dalgleish uit het Verenigd Koninkrijk is blij dat er geracet wordt. In een regenpak staat ze aan de rand van het parcours te kijken naar de wedstrijden. In totaal heeft haar team twintig honden meegenomen om te racen. Voor de derde keer is de VK vertegenwoordigd op het Europees Kampioenschap, vertelt ze. "Het Europees Kampioenschap is zo bijzonder. Wij wilden daar bij zijn", legt Dalgleish uit. Ze vindt het prachtig om te zien dat de honden rennen en doen waar ze goed in zijn.

Pensioen

Vier dagen lang wordt het jachtinstinct van de honden gestimuleerd. Maar op deze eerste dag van het EK is heeft Flow haar laatste wedstrijd gerend. "Ik ben wel blij dat ze een keer kon lopen vandaag", vertelt baasje Opperman. "Het had ook kunnen zijn dat ze helemaal niet kon lopen met deze weersomstandigheden." Flow is inmiddels acht jaar. Haar renloopbaan zit er op. "Het is heel jammer, maar we hebben er nog twee. En we zullen Flow ook nog wel laten lopen, maar de wedstrijden zijn voorbij. Er moet een grens aan zitten."