Klaas en Janny stoppen na 44 jaar met café De Brögge in Geesbrug

Het horecabedrijf, vernoemd naar de brug in Geesbrug, kwam in 1977 in handen van Klaas en Janny van der Weide, die het overnamen van de ouders van Klaas. Toen Klaas 65 jaar werd, dat is inmiddels al ongeveer acht jaar geleden, borrelde het idee om de kroeg met bijbehorende snackbar te verkopen. Nu pas is er een koper gevonden, die de kroeg ook nog eens wil voortzetten.

Dat betekent dat het welverdiende pensioen van het horecastel eindelijk in zicht is, maar aan dat idee moeten Klaas en Janny nog wel wennen: "We hebben al die tijd niks anders gedaan", vertelt Klaas. "Zo ineens is het dan einde verhaal, maar je kunt hier ook niet eeuwig blijven zitten."

'Hele dorp kwam hier'

Het stel bewaart goede herinneringen aan de avonden achter de bar: "De vrijdag- en zaterdagavond waren altijd geweldig. Zaterdag werd het natuurlijk laat. Dan brachten de jongens hun meisjes naar huis en kwamen ze daarna weer terug om verder te drinken tot in de vroege uurtjes", vertelt Klaas. Janny vult aan: "Een potje biljarten of kaarten hoorde er altijd bij. Of dobbelen aan de bar. Het hele dorp kwam hierheen."

Klaas en Janny gaan het horecaleven missen, maar vooral hun eigen kroeg met de stamgasten. "Iedereen kent ons en komt hier telkens terug. Van dorpsgenoten tot de visvereniging en de jagersclub", zegt Janny. Op een paar schilderijen en sierstukken na laten ze ook de inboedel overnemen. "Wij hebben er niks meer aan", zegt Klaas. "De nieuwe eigenaar misschien wel."

Afscheidsfeest

Het stel verlaat ook de woning bij het pand en verhuist naar Coevorden, maar van een afscheid wil Janny niks weten: "We horen bij Geesbrug en we komen hier vast nog vaak terug. Zo ver fietsen is het ook weer niet." Toch is er aanstaande zaterdag nog een afscheidsfeest voor vrienden, familie en vaste gasten. Daarna wil de nieuwe eigenaar, de familie Pero, de bruine kroeg voortzetten.