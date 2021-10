Aanleg eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld gestart

Het nieuwe kunstgrasveld is gemaakt van biomassa in plaats van de gebruikelijke rubber korrels. Producent is het Emmer bedrijf Senbis. Vandaag is begonnen met de aanleg. De klus neemt naar verwachting een week of drie in beslag.

Tien jaar vooruit

Volgens voorzitter Aaltje Bosma is het dubbel belangrijk dat er een nieuw veld komt. "Het oude veld was dringend aan vervanging toe. Dat je dan een nieuwe krijgt die ook nog eens biologisch afbreekbaar is, is iets waar we bij EHS'85 trots op zijn."

Het nieuwe veld op sportpark aan de Weergang moet zeker tien jaar meegaan. Na die tijd kan de grasmat als compost gebruikt worden.

