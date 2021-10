Niet direct nieuwe maatregelen in Ter Apel na noodkreet

Er komen niet direct nieuwe maatregelen van het Rijk om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. Dat blijkt uit een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid als reactie op de gisteren gedane oproep van voorzitter van Veiligheidsregio Groningen, Koen Schuiling.

Wel blijft het ministerie naar mogelijkheden zoeken om alsnog te voldoen aan de eisen van Schuiling. Ze gaan onder andere in gesprek met burgemeester Jaap Velema van Westerwolde over concrete maatregelen. Dat schrijft RTV Noord.

Schuiling: 'Rijk moet gemeenten dwingen'

Woensdag luidde Schuiling de noodklok om aan te geven dat de Veiligheidsregio Groningen de situatie in Ter Apel niet meer aan kan en hulp nodig heeft van het Rijk. De noodopvang in Ter Apel zit sinds twee weken overvol, waardoor de kans op bijvoorbeeld infectieziekten toeneemt. Hij bestempelde de situatie zelfs als 'crisis'.

Hij eiste dat het Rijk andere gemeenten gaat dwingen om asielzoekers op te vangen. Vandaag werd duidelijk dat dit volgens rechtswetenschappers niet zomaar kan.

Minister en staatssecretaris: 'Al veel actie ondernomen'

In een reactie aan Schuiling stellen de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Ferd Grapperhaus en Ankie Broekers-Knol dat er al 'veel acties zijn ondernomen om de opvangproblematiek het hoofd te bieden' in Ter Apel.

Het gaat dan onder andere over de opening van extra opvanglocaties, inzet van kazernes van Defensie en de inzet van het Veiligheidsberaad om zo ook nog extra opvanglocaties te zoeken.

Volgens Grapperhaus en Broekers-Knol zijn er deze week ook nog eens 500 opvangplekken bijgekomen, die in Almere en Gorinchem. Dat die plekken er zouden komen was overigens al bekendgemaakt. Volgens de bewindslieden is het 'vrijwel zeker' dat daar in de aankomende week nog eens 600 opvangplekken bijkomen.

Kijken of ze later tegemoet kunnen komen

"Wij realiseren ons evenwel terdege dat er op de korte termijn meer nodig is", weten de minister en de staatssecretaris. Ze zijn daarom nog in gesprek met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om te kijken of ze tegemoet kunnen komen aan de eisen van Schuiling.

Naast extra noodopvanglocaties in de rest van het land wil Schuiling ook een extra aanmeldcentrum voor asielzoekers. Volgens hem is Budel in Noord-Brabant daar een geschikte plek voor. Ook wil hij dat het COA meer informatie over de bezetting in Ter Apel deelt met de gemeente Westerwolde en veiligheidsregio.

De minister en staatssecretaris hopen op korte termijn alsnog te kunnen voldoen aan de verzoeken van de Veiligheidsregio Groningen.

