Toename van schoorsteenbranden in Drenthe: 'Ik was even in paniek'

"We hoorden geblaas in de schoorsteen. Mijn man en ik zeiden tegen elkaar dat het weleens een schoorsteenbrand zou kunnen zijn. Mijn man heeft snel de luchttoevoer afgesloten. Ik ben naar buiten gegaan om te kijken of het inderdaad een schoorsteenbrand was en ik zag de vlammen uit de schoorsteen komen. Dat was schrikken."

Stijging aantal schoorsteenbranden

Da Deppo raakte na het zien van de brand in paniek. "Ik was even in paniek, want zoiets bedenk je niet van tevoren. Mijn eerste reactie toen ik weer naar binnen rende was dat ik de belangrijkste spullen uit het huis mee naar buiten moest nemen. Ik had altijd gedacht: dan moet je je fotoboeken pakken. Maar ik stond in de gang en vond alles belangrijk. Ik ben gewoon weer naar buiten gegaan. Daar kan je niet aan beginnen."

Het verhaal van Da Deppo staat niet op zichzelf. Het aantal schoorsteenbranden nam tot 2019 licht af in Drenthe. Vanaf 2020 is er een stijging te zien. Alleen dit jaar al zijn er bij de Meldkamer Noord-Nederland 67 meldingen van een schoorsteenbrand binnengekomen. De brandweer doet geen onderzoek naar de oorzaak van die toename, maar de coronamaatregelen zullen een rol spelen. Mensen zijn meer thuis en steken vaker de open haard aan.

Onverbrande roetdeeltjes

"Een schoorsteenbrand ontstaat als je nat of behandeld hout brand in je kachel of open haard", legt Carry Seidel, van Brandweer Drenthe, uit. "Dan krijg je onverbrande roetdeeltjes. Die roetdeeltjes zetten zich af in het schoorsteenkanaal. Dan krijg je een plakkaat in het kanaal en dat kan later in brand vliegen."

Voorkomen is beter dan genezen en dus raadt Seidel aan om schoon en droog hout te gebruiken, zeker een keer per jaar de schoorsteen te laten vegen en de kachel aan te steken volgens de Zwitserse methode. "De grote houtblokken leg je onderin en je stapelt dan met steeds kleinere blokjes. De kleinste takjes komen bovenop samen met een aanmaakblokje. Als je het aanmaakblokje aansteekt zal het vuur van boven naar beneden branden en krijg je een schonere verbranding. Dus minder aanslag in je kachelpijp."

Wat moet je doen bij een schoorsteenbrand? "Als er een schoorsteenbrand is, dan hoor je dat door een bulderend geluid. Alsof er heel veel wind door de kachelpijp gaat", zegt Carry Seidel van de brandweer. "Sluit dan de klep van de kachel, zodat de luchttoevoer stopt. Zorg dat je het vuur uitmaakt. Dat kan met zand of zout. Probeer de kamer te ventileren in verband met een koolmonoxidevergiftiging. Ga naar buiten en bel 112."

Dat geldt ook voor mensen die een pelletkachel hebben. "In een pelletkachel zit een systeem, een soort lopende bandje die de pellets naar de brandkamer brengt. Als daar iets mis mee gaat krijg je, of te veel, of te weinig pellets in de brander. Dat kan ook brand veroorzaken. Mensen moet ook opletten dat ze de kachel aanpassen als ze andere pellets gebruiken, zodat het lopende bandje volgens die pellet gaat lopen. Elke pellet heeft namelijk een ander brandvolume. En pelletkachels moeten regelmatig worden schoongemaakt, zowel de pijp als de kachel."

Brand onder controle

De brand bij mevrouw Da Deppo was snel onder controle. Diezelfde avond konden zij en haar man weer thuis slapen. "De mensen van de brandweer hebben ons goed geholpen en ze stelden ons erg gerust. Ik heb ook weer rustig geslapen."

De schoorsteen moet helemaal worden vernieuwd. Bang om de kachel daarna weer aan te steken is Da Deppo niet. "Wij hebben iedere dag de haard aan, dus dat is geen probleem."