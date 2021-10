Bijna de helft minder inbraken in Drenthe dan vorig jaar

In de eerste negen maanden van dit jaar is er in Drenthe minder vaak ingebroken dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus van cijfers van de politie. Tot en met vorige maand registreerde de politie 350 woninginbraken in onze provincie. Vorig jaar stond de teller eind september op 618.

Daarmee volgt Drenthe de landelijke trend. Dat er minder wordt ingebroken komt volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) doordat mensen tegenwoordig vaker thuis zijn. Dit jaar telden vooral februari, maart en april relatief weinig inbraken. De avondklok, die gold van 23 januari tot en met 28 april, is een belangrijke reden daarvoor, stelt het CBS. Over de afgelopen negen maanden werden landelijk 17.000 inbraken gepleegd.

Meeste inbraken in Emmen, Assen en Hoogeveen

In onze provincie werden de meeste inbraken gepleegd in Emmen, wat ook de grootste gemeente is. Tussen januari en eind september werd daar 84 keer bij een woning ingebroken. Daarna volgen Assen met 57 en Hoogeveen met 53 woninginbraken. Maar waar het aantal inbraken in Emmen ten opzicht van vorig maar met acht afnam, zijn de verschillen in onder meer Assen en Hoogeveen groter. Daar registreerde de politie in dezelfde periode vorig jaar respectievelijk 104 en 122 inbraken.

In alle andere gemeenten in Drenthe nam het aantal woninginbraken ook af, behalve in de gemeente Tynaarlo. Daar werd in de eerste maanden van dit jaar 32 keer ingebroken, tegenover 29 keer in dezelfde periode vorig jaar.

Bekijk hieronder de cijfers per gemeente in Drenthe: