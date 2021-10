As-Soennah Moskee mag van gemeente Assen nieuw gebedshuis bouwen

Gelovigen maken nu gebruik van een schoolgebouw uit de jaren 60 aan de Mr. Groen van Prinstererlaan. Het pand is zwaar verouderd en met name tijdens het voor mannen verplichte vrijdaggebed veel te klein voor het aantal mensen dat komt bidden. Op dezelfde plek moet de nieuwe moskee komen.

Ruimtegebrek

"We hebben eindelijk een hele grote stap gezet richting een nieuwe moskee", zegt moskeevoorzitter Mohamed El Mourabit. Al jaren wordt er in de Asser moslimgemeenschap gesproken over een nieuw gebouw, maar het kwam er nooit van. "Met deze aanvraag zijn we inmiddels ook al een jaar bezig. Daarom zijn we zo blij dat het ons nu eindelijk gelukt is", zegt de voorzitter.

Het ruimtegebrek werd pijnlijk duidelijk door de anderhalvemeterregel, waardoor een grote groep moskeebezoekers noodgedwongen buiten moest bidden. Vrouwen werden op drukke dagen gevraagd thuis te blijven, omdat gescheiden bidden bijna onmogelijk was. Door het verdwijnen van de anderhalvemeterregel heeft iedereen volgens El Mourabit tijdens het gebed weer een dak boven het hoofd, al is het vooral op vrijdag wel dringen in de gebedsruimtes. "Iedereen kan nu het slechter weer wordt gelukkig weer binnen bidden. maar we hebben gewoon meer ruimte nodig. Ook nu die coronaregels niet meer gelden."

Moslims bidden tijdens de pandemie buiten vanwege ruimtegebrek (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Moderne moskee

De nieuwe moskee krijgt volgens de plannen twee verdiepingen met grotere gescheiden ruimtes voor mannen en vrouwen, een ontmoetingszaal en een moderne wasruimte. Ook komt er ter decoratie een minaret bij de moskee. Volgens het moskeebestuur zal de islamitische gebedsoproep, de azan, niet uit de minaret klinken.

Het oude gebouw gaat tegen de vlakte. "We willen de gemeente vragen of ze een tijdelijke plek weet waar we gebruik van kunnen maken of die we kunnen huren zodra de oude moskee gesloopt is", zegt El Mourabit.

Voor de bouw van het gebedscentrum is zo'n 1 miljoen euro nodig. Dat probeert de moskee door middel van crowdfunding bij elkaar te krijgen. Er is al veel gedoneerd, maar er moet volgens El Mourabit nog wel wat meer bijkomen. "Veel mensen uit Assen wilden wachten met schenken totdat de vergunning verleend was, dus ik verwacht dat we binnenkort meer geld gaan krijgen. Met oud en nieuw houden we nog een benefietdag waarop mensen ook de kans krijgen geld te geven."

Geen buitenlands geld

In 2018 ontstond er ophef over de moskee in Assen, omdat ze voor nieuwbouw 750.000 euro had aangevraagd in Saoedi-Arabië. Dat is omstreden vanwege de zorg dat Nederlandse moskeeën beïnvloed worden door een fundamentalistische variant van de islam. Het Asser moskeebestuur heeft altijd ontkend dat er sprake zou zijn van dergelijke voorwaarden voor de sponsoring en het geld is er uiteindelijk niet gekomen. De financiering voor de huidige moskee zal volgens het bestuur volledig uit de Asser en Nederlandse moslimgemeenschap komen. Donaties uit andere landen zijn volgens het bestuur niet aan de orde.

Zodra de vergunning definitief is, wil het bestuur van de moskee zo snel mogelijk aan de slag om de bouw voor te bereiden. De sloopkogel moet begin volgend jaar door het oude schoolgebouw, waarna de nieuwbouw kan beginnen.

Lees ook: