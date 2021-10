Junior Rangers zetten zich in voor de Drentse natuur

"Heeft de boom naalden?", leest Junior Ranger Pluuk van Kempen hardop voor. Ze probeert door middel van een zoekkaart te ontdekken wat voor tak ze in haar hand heeft. Aan de tak zitten een aantal langwerpige, groene bladeren. "Nee, dat zijn geen naalden. Dan moet het een Amerikaanse vogelkers zijn", besluit Van Kempen.

Tijdens de open dag van de Junior Rangers in het Drents-Friese Wold laten de Rangers zien wat ze allemaal doen en leren in de natuur. "Eens per maand komen we bij elkaar", vertelt Pluuk. "Dan gaan we een activiteit doen in de natuur. Het bijzondere aan deze groep vind ik dat ik altijd heb ervaren dat iedereen hier welkom is."

Hout hakken

Een stukje verderop wordt er hout gehakt door Junior Ranger Arend Vlasma. Hij draagt handschoenen en houdt de bijl stevig vast. "Kijk, dan doe je de bijl naar boven, en met de knieën mee naar beneden", zegt hij, terwijl hij de bijl laat vallen in een groot blok hout. Het blok splijt met een luide klap onmiddellijk in tweeën.

"Er is altijd wel wat te doen", zegt Vlasma enthousiast na het hout hakken. "En het is vooral leuk, omdat er leuke mensen zijn die je kent en waar je ook een beetje een band mee krijgt."

Nationaal Park Drentsche Aa

Er is ook een Junior Rangers-groep actief in Nationaal Park Drentsche Aa. Daniël Kroon (14), Casper Stein (16) en Reuben Stein (16), woonachtig in Oudemolen, zetten zich in voor de natuur bij hen in de buurt.

"Ik zit nu anderhalf jaar bij deze gezellige groep", vertelt Casper Stein. "Wij willen graag de natuur ontdekken en helpen, en organiseren daarbij allemaal activiteiten. Denk aan het meelopen met een boswachter, het onderzoeken van de bodem in een natuurgebied of het ontdekken hoe de Hondsrug is ontstaan. Ook proberen we de natuur te beschermen. Zelf gooi ik bijvoorbeeld nooit plastic in de natuur, want ik vind dat we zuinig moeten zijn op onze omgeving."

Prachtig gebied

Op een bruggetje dat over de stromende Oudemolensche Diep hangt zitten de drie jongens het uitzicht te bewonderen. "De natuur in dit gebied is zo bijzonder, zo ongerept nog. En Oudemolen, ja, dat is wel het mooiste dorp van Nederland. En daar wonen wij", vertelt Casper Stein met een trotse grijns.

Hij draait zich half om en wijst naar het gebied achter zich. "Kijk maar. Het mooie bos, het beekje, dat is toch allemaal heel prachtig. En volgens mij vinden dat de jongens dat ook wel." Daniël Kroon en Reuben Stein kijken op en knikken instemmend.

"En ik hoop dat het gebied er nog net zo mooi uit zal zien op mijn oude dag, als ik al een beetje een Drents accentje heb opgebouwd", lacht Casper Stein.

