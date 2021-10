Nieuwe boomgaard oplossing voor gevaarlijke perenbomen Gieterveen

Gieterveen telt 180 perenbomen, die volgens de fruitbomenclub overal in en rondom het dorp staan. De bomen zijn tientallen jaren geleden langs allerlei wegen geplant door de gemeente. Inmiddels zijn de perenbomen niet meer weg te denken uit Gieterveen, maar niet iedereen is er even blij mee.

Gevaarlijke situaties

Verschillende inwoners klaagden bij de gemeente Aa en Hunze over de laaghangende takken van de perenbomen. Met name boeren konden op sommige plekken maar moeilijk met hun grote landbouwvoertuigen langs de bomen rijden zonder schade op te lopen. Menig trekkerspiegel is volgens de perenclub al beschadigd of gesneuveld door de takken.

Voor de perenplukkers verloopt een oogstdag niet zonder gevaar, omdat niet iedere automobilist rustiger rijdt als de fruitbomenclub langs of op de weg bezig is. Diena Pepping van de Fruitbomenclub Gieterveen kan dat beamen. "Als je de peren die boven de weg hangen wil plukken, dan moet je wel op de weg staan. Niet iedereen houdt daar rekening mee en soms rijden ze keihard rakelings langs je. Dat is gewoon gevaarlijk", vertelt Pepping.

Gieterveens perengeld

De gemeente heeft de takken van de bomen aan de kant van de weg inmiddels gesnoeid en dus is er geen gevaar meer voor het verkeer, maar dat heeft gevolgen voor de oogst. De Fruitbomenclub Gieterveen haalt jaarlijks de vruchten van de bomen en verkoopt stoofperen en perensap. De opbrengst gaat naar de verenigingen in Gieterveen, die het geld kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld activiteiten of nieuwe materialen.

De club is daarom op zoek gegaan naar een plek om nieuwe bomen te planten en vond met hulp van de Stichting Het Drentse Landschap een ongebruikt natuurterrein ten westen van het dorp. "Het is een mooi plekje langs de beek met genoeg ruimte voor een fruitboomgaard. We willen er perenbomen planten, maar ook andere soorten zoals appel- en kersenbomen", zegt Pepping

De toekomstige locatie van de natuurspeelplaats, de boomgaard komt verderop (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Natuurspeeltuin langs het water

Er is zelfs zo veel ruimte op de grond, dat de club de plannen heeft uitgebreid met een natuurspeeltuin. Daarbij hebben de fruitbomenliefhebbers hulp ingeroepen van ecoloog Carolien van der Ziel: "We willen wat plekken maken waar kinderen met water kunnen spelen, een touwbrug over de beek spannen en een tipi bouwen in een bosje dat op het land ligt. En we gaan struiken met frambozen en blauwe bessen planten, zodat de kinderen die tijdens het spelen kunnen opeten."

Voordat de eerste peren van de bomen vallen en kinderen in de speeltuin kunnen spelen, moet er nog een hoop gebeuren. De Gieterveners willen de oevers van een sloot veiliger maken of een deel van de sloot dichtgooien met grond en een duiker aanleggen. Dan moeten er nog speeltoestellen voor kinderen worden gebouwd. Bovendien moeten de fruitbomen en -struiken eerst groeien. De gemeenteraad moet ook nog stemmen over het wijzigen van het bestemmingsplan.

'Snel beginnen'

De nieuwe boomgaard staat er dus niet zomaar, al heeft perenliefhebber Pepping er vertrouwen in dat haar club over een paar jaar veilig fruit kan plukken. Pepping: "Zo'n boom doet er wel een jaar of vijf over om te groeien, dus we hopen dat we snel kunnen beginnen. Het liefst zetten we komend voorjaar al nieuwe bomen in de grond."

Om de plannen te bekostigen hoopt de club op verschillende fondsen en een bijdrage van de gemeente. Ook de opbrengst van de perenoogst gaat voorlopig naar de nieuwe boomgaardplannen. Liefhebbers van de perenbomen die nu in het dorp staan, hoeven overigens niet te vrezen. Pepping: "Die bomen blijven gewoon en worden niet gekapt, al zullen ze er door het snoeien wat minder mooi uit zien."