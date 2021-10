Zeshonderd kaarten verkocht voor bekerwedstrijd ACV tegen MVV Maastricht

De kaartverkoop is begonnen en voorzitter Bert Huizing verwacht een opkomst die ACV de laatste jaren niet heeft gezien. "We hebben gisteravond al rond de zeshonderd kaarten verkocht dus het loopt heel mooi. We hebben een tribune met zo'n vijfhonderd zitplaatsen, maar om het veld zelf kunnen we ook nog heel veel toerschouwers kwijt. Ik denk dat de totale capaciteit zo'n 3.500 mensen is, dus voorlopig kunnen we vooruit."

Coronapas

Mensen die de wedstrijd willen zien moeten wel hun coronapas kunnen tonen. "Het is officieel een wedstrijd in het betaalde voetbal", aldus de voorzitter, "dus gelden ook alle eisen die in het betaalde voetbal worden gehanteerd, en daar hoort bij dat je je coronapas laat zien."

Aan een voorspelling van de uitslag durft Huizing zich niet te wagen. "Onder normale omstandigheden zeg ik dat een profclub een amateurclub hoort te verslaan. Maar goed, de bal is rond, het gras is groen , en je weet nooit hoe het loopt."

Lees ook: