Wethouder Nynke Houwing heeft afgepakt rijbewijs terug: 'Vreselijk blij'

Voormalig verkeerswethouder Nynke Houwing van de gemeente Borger-Odoorn heeft haar rijbewijs teruggekregen. Er is twijfel of ze te snel gereden heeft. Vorige week maandag werd het rijbewijs van Houwing ingenomen tijdens een verkeerscontrole langs de Oude Dijk tussen Exloo en 2e Exloërmond.

Daarbij raakten zeven automobilisten, onder wie Houwing, tijdens een controle in een tijdsbestek van een halfuur hun rijbewijzen kwijt. Vanwege werkzaamheden aan een zonnepark mochten weggebruikers tijdelijk maar 30 kilometer per uur rijden. Normaal gesproken is de maximumsnelheid 80 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was volgens de politie 102 kilometer per uur.

"Het was geen handige actie van me. Ik ben vreselijk blij dat ik mijn rijbewijs terug heb", zegt de wethouder. "Het is met mijn werk ook heel onhandig om geen rijbewijs te hebben." Houwing zegt haar rijbewijs woensdag met de aangetekende post terug te hebben gekregen.

Twijfel over verkeersborden

Na de invordering van de rijbewijzen, ontstond er al gauw discussie over de bebording. Deze borden stonden er op de bewuste maandag, langer dan vier maanden en daarom had er volgens de gemeente een nieuw verkeersbesluit aangevraagd moeten worden. Dat is niet gebeurd en is daarom ook de reden dat het Openbaar Ministerie (OM) alle zeven rijbewijzen terug heeft gestuurd naar de bestuurders.

"Wij weten dat er twijfel bestaat over de bebording", zegt woordvoerder Marloes van Kessel van het Openbaar Ministerie. "Daarom vinden wij het terecht dat de automobilisten hun rijbewijs hebben teruggekregen. Dit is wel in afwachting van het vervolgonderzoek. Wij gaan juridisch uitzoeken hoe dit precies zit." Hoelang dit onderzoek duurt, is niet bekend.

Nog overleg over portefeuille

Houwing heeft haar verkeersportefeuille na de snelheidsovertreding overgedragen aan een andere wethouder. Of ze deze portefeuille terugneemt, is nog niet bekend. "Het is nu herfstvakantie. Dit gaan wij dinsdag in de collegevergadering bespreken."

