Kunstpodium CAMPIS in Assen naar Kerkstraat en niet in villa Vaart NZ

Eerder dit jaar werd bekend dat CAMPIS een tentoonstellingsruimte zou beginnen in het pand van Beursgenoten aan Vaart NZ 6. Dat is op een prominente plek in Assen, vlakbij De Nieuwe Kolk en de kop van de Vaart. Maar volgens woordvoerder Harry Cock kwam de eigenaar ineens met aanvullende eisen, en was de huurprijs bij nader inzien toch te hoog.

Groter en beter voor exposities

Aan de Kerkstraat 31, het oude pand van Vivante Assen wooninrichting, is nu een beter alternatief gevonden. "Dit pand is groter en beter in te richten voor exposities door langere wanden. We kunnen in deze ruimte veel meer dan in het historische pand aan de Vaart", aldus Cock. "En de lichtinval is veel beter. In de achterzaal komt daglicht van boven, en dat is voor onze tentoonstellingen prettig." Bovendien is volgens Cock de verhuurder CAMPIS zeer ter wille bij de inrichting. "Alles wordt op maat gemaakt, en precies aangepast zoals wij willen. Dat is heel aantrekkelijk."

Voor iedereen toegankelijk

Een ander groot voordeel is dat het pand aan de Kerkstraat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mindervaliden. Op het voornemen van CAMPIS en de gemeente Assen om het kunstpodium in de monumentale villa aan de Vaart in te richten kwam deze zomer felle kritiek, omdat het voor mindervaliden onbereikbaar zou zijn. En dat is volledig in strijd met het inclusie-beleid van de gemeente, waarbij Assen toegankelijkheid hoog in het vaandel heeft staan. "Dat probleem is hiermee ook meteen uit de wereld", aldus Harry Cock.

Wel moet Cock toegeven dat de monumentale villa aan de Vaart NZ 'meer uitstraling' had. "Maar dat weegt niet op tegen de voordelen die we hier aan de Kerkstraat hebben, met meer ruimte, beter in te richten, en een plek middenin de stad, waar mensen makkelijk binnenlopen."

Het pand aan de Kerkstraat 31 waar CAMPIS komt met zijn kunstpodium (Rechten: Harry Cock)

Ook sluit de komst van het kunstpodium in de winkelstraat aan op het beleid van de gemeente, om lege winkelpanden een nieuwe invulling te geven. "Met ons initiatief vullen we toch heel wat vierkante meters aan winkeloppervlak", zegt Cock. "En de gemeente wil kunst meer een plek geven in de stad. Dat gebeurt hier ook mee." Eigenaren van panden in de Kerkstraat zijn al een tijdje druk bezig om van de winkelstraat de groenste en duurzaamste straat van Assen te maken. De vastgoedeigenaren zien de komst van CAMPIS als een welkome verrijking van de straat.

In december eerste expositie

De entree en het aanzicht van het pand zijn inmiddels vernieuwd. Op dit moment worden vloeren gestort en de boel verder ingericht. Bedoeling is dat de verbouwng begin december helemaal klaar is en CAMPIS zijn eerste expositie in het nieuwe kunstpodium kan houden.

Voor CAMPIS wordt het voorlopig een avontuur van vier jaar. Want voor zolang wordt het kunstpodium in elk geval gefinancierd door de gemeente, met 150.000 euro per jaar. Dat gaat om geld dat Assen van het Rijk toegeschoven krijgt als zogeheten BKV-gelden, subsidie die voor Beeldende Kunst en Vorming bestemd is.

Dit geld ging jarenlang naar de tentoonstellingsruimte KINK, Kunst in de Nieuwe Kolk. Het Drents Museum runde vanaf 2016 deze expositieruimte voor moderne kunst. Maar in 2020 trok het museum de stekker eruit, nadat de gemeente de helft van de subsidie van zes ton introk.

Vaart NZ straks leeg

Eigenaar Geert Schaaij van Beursgenoten die eerst kunstpodium CAMPIS aan de Vaart NZ onder dak zou krijgen, wil niet al te veel woorden vuil maken aan het afketsen van de deal. "Ze zijn tijden bezig geweest met het opmeten van alle ruimtes, en wilden ook weten hoe het precies zat met stroom en verwarming. Het lijkt erop dat het uiteindelijk financieel toch niet uit kon voor ze, laten we het daar maar op houden."

Wel komt het pand binnenkort vrij, want Beursgenoten verhuist zelf naar een ander pand in Assen, een monumentale kantoorvilla aan het Van der Feltzpark. Wat er straks aan de Vaart NZ komt is nog ongewis.

Het pand van Beursgenoten, waar CAMPIS naartoe zou, komt straks vrij (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

