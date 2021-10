Kar moet 'muziekbieb' naar alle scholen brengen, hopelijk ook in Drenthe

Dankzij een gulle gever uit Meppel beschikt Stichting Meer Muziek in de Klas Overijssel over een nieuwe kar. Die moet muziekonderwijs op basisscholen in Zwolle een flinke boost geven. Met de kar kan de stichting muziekinstrumenten naar scholen vervoeren. Lokaal ambassadeur Cecile Servaes hoopt dit ook te introduceren in Drenthe.

Het was een missend verlengstuk voor de stichting. "We zijn bezig om structureel muziekonderwijs naar alle scholen in Drenthe te brengen", vertelt lokaal ambassadeur Cecile Servaes. "Scholen zijn er al druk mee bezig. Ze zingen liedjes en dansen bijvoorbeeld met muziekfilmpjes van Youtube."

Dat is erg goed, maar als daar echte instrumenten aan toegevoegd worden is dat een grote verbetering, denkt Servaes. Daarom is een instrumentenbibliotheek opgericht. Daar staan allerlei instrumenten die scholen kunnen lenen. Alle studenten van de leerkracht-opleidingen (pabo) in Zwolle krijgen ook college om daarmee muziekles te geven.

"Als je die instrumenten hebt, moeten ze wel van de bieb naar de school toe. Dat was tot nu onhandig. Daarom is de komst van een kar zo geweldig. Ik ben hartstikke blij", aldus Servaes. "Er zijn maar weinig regio's die dit voor elkaar gekregen hebben."

Straks kan de muziekdocent of een pabostudent hem achter de auto knopen. De kar komt voorlopig bij de pabo in Zwolle te staan. Op termijn hoopt Servaes het wagenpark uit te breiden. "De geldschieter heeft gezegd dat we mogen terugkomen. Met deze kar gaan we Zwolle bedienen. Als het in de praktijk werkt komt daar hopelijk een kar voor Drenthe bij."

Vals zingen is niet erg

Het hogere doel van Servaes is om muziekonderwijs laagdrempeliger te maken. "Heel veel leerkrachten denken bijvoorbeeld dat ze zangtalent nodig hebben om muziekles te geven, maar kinderen horen niet of je vals zingt. Ze zingen zelf ook niet altijd zuiver, en dat is niet erg, Het gaat erom wat het doen met het kind. Het heeft effect op het brein, welbevinden en plezier. We moeten het daarom echt laagdrempeliger maken."

De kar is gesponsord door het Onderwijsbureau Meppel. Komende woensdag wordt hij officieel en feestelijk gepresenteerd. "En dan gaan we los", stelt Servaes. "Scholen hebben al enthousiast gereageerd en willen zich er serieus aan verbinden. Ze zitten hier om te smachten. Ik zie het zelf bij mijn kleindochter. Ik speel piano, mijn man accordeon. Als wij muziek maken dat doet echt iets met een kind. Ze wordt er gelukkiger van."

