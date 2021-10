Bewoners Veenhuizen willen nu echt lagere snelheid op Hoofdweg

Als het aan inwoners van Veenhuizen ligt, gaat de maximumsnelheid op de Hoofdweg omlaag. In een ingezonden brief aan de provincie Drenthe pleiten bewoners ervoor om de straat als bebouwde kom aan te duiden. De maximumsnelheid wordt dan 50.

Mocht de provincie dat niet willen doen, dan willen inwoners graag een 60-kilometerzone. "We zijn hier al jarenlang mee bezig", zegt Francine Pannebakker, bewoonster van de Hoofdweg. "In de jaren '80 speelde dit zelfs al."

Volgens Pannebakker was het jarenlang 'onbespreekbaar' om de snelheid omlaag te krijgen. "De provincie wilde er niet aan", zegt ze. "De indieners van bezwaren kregen dan te horen dat de provincie weinig kon doen aan hardrijders. Nu hebben we voor het eerst besloten als groep aan de bel te trekken."

Akelige situaties

Ondertussen zien inwoners hoe de verkeerssituatie in Veenhuizen verslechtert. De afgelopen jaren vond er met enige regelmaat een ongeluk plaats. Afgelopen zomer kwamen twee auto's en een vrachtwagen nog in botsing op de Hoofdweg.

Volgens bewoners wordt het ook steeds drukker op de Hoofdweg. Dat komt mede door de toetreding tot de UNESCO Werelderfgoedlijst, denkt Pannebakker. "We zien dat er meer toeristen naar ons dorp komen. Zij steken per fiets over richting het Fochteloërveen of zoeken in de auto naar het Maallustcomplex. Dat levert akelige situaties op."

Huis ter Heide

Van de ongeveer tachtig woningen die langs de Hoofdweg staan, heeft ongeveer de helft daarvan zich geschaard achter een brief die is verstuurd naar de provincie Drenthe. Pannebakker denkt dat de tijd rijp is om de provincie écht aan het denken te zetten.

Dat heeft vooral te maken met het besluit van de provincie om in het naburig gelegen Huis ter Heide de snelheid in te perken. "De Hoofdweg ligt in het verlengde van Huis ter Heide. Het zou logisch zijn om de snelheid hier dus te verlagen."

Geen profijt van Werelderfgoedstatus

Met de toenemende drukte in het dorp lijkt het de opstellers van de brief niet meer dan logisch dat de provincie de snelheid in Veenhuizen verlaagt. "Voor de leefbaarheid van ons dorp is dat heel belangrijk", vindt Pannebakker. "Wij profiteren als bewoner immers niet van de Werelderfgoedstatus van Veenhuizen. Sterker nog: het komt regelmatig voor dat toeristen in mijn tuin lopen omdat ze denken dat het hier een soort park is."

"We hebben hier geen winkel, gelukkig nog wel een school. Maar voor ons woongenot is goede verkeersveiligheid ook zeer belangrijk."

De provincie Drenthe geeft aan binnen twee weken inhoudelijk op de brief te willen reageren.