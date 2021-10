LTO Noord niet verrast dat bijna helft van de boeren wil stoppen

LTO Noord is niet verrast dat ongeveer 40 procent van de veehouders open staat voor uitkoop, verplaatsing of verkleining van hun veestapel. Dirk Bruins van LTO denkt zelfs dat dit percentage in Drenthe nog hoger ligt.

Uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van de Volkskrant, blijkt dat vier op tien veehouders niet volledig afwijzend staat tegenover uitkoop door de overheid. Wel willen ze hiervoor ruimhartig gecompenseerd worden. Een bedrag tussen de 3 en 5 miljoen euro wordt door de boeren het meest genoemd, gevolgd door 6 tot 10 miljoen.

'Uitermate zorgelijk'

"Nee, dit verrast mij niet", reageert Dirk Bruins van LTO Noord. "Uiteraard vind ik het uitermate zorgelijk dat zoveel bedrijven aangeeft toch te willen stoppen of verplaatsen. Het feit dat mensen zich zo onzeker voelen op hun eigen plek vind ik zorgelijk. Daar maak ik me ook wel boos over."

"Dat boeren en tuinders zich zo ongewenst voelen, daar zou de politiek anders mee om moeten gaan", zegt Bruins.

Toch ziet een groep van de boeren dat het stoppen of verkleinen van het bedrijf een serieuze optie is, zegt I&O-hoofdonderzoeker Peter Kanne vandaag tegen de Volkskrant. "Uiteindelijk zullen ze denk ik rationele afwegingen maken, eieren voor hun geld kiezen. Het is dan ook niet zo gek dat we substantiële percentages boeren zien die op zijn minst in gesprek zouden gaan met de overheid over uitkoopregelingen."

Hoger percentage

Bruins denkt dat in Drenthe het percentage dat wil stoppen nog wel hoger ligt. "We hebben in Drenthe versnipperde natuurgebieden. Mensen vragen zich af of ze nog toekomstperspectief op die bepaalde plek hebben. Dat zorgt voor onzekerheid."

Gisteren bleek uit onderzoek van I&O dat het vertrouwen van boeren in de overheid laag is. Van de veehouders zegt 70 procent geen vertrouwen meer te hebben in de overheid. Maar twee procent van de veehouders zegt nog van wel.