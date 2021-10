Dit weekend in de Drentse natuur: 23 en 24 oktober

Benut het laatste weekend van de herfstvakantie en trek de Drentse natuur in voor een avontuur op het Dwingelderveld of een fietstocht door De Onlanden. Of stel je prangende vragen over de natuur tijdens het boswachtersuurtje. Er is dit weekend weer genoeg te doen.

Kijk in de ROEG!-agenda voor meer activiteiten. Let op: bij de meeste activiteiten moet je je vooraf aanmelden.

Boswachtersuurtje

Boswachter Evert Thomas van Staatsbosbeheer zit zaterdagochtend klaar om al jouw vragen over de natuur te beantwoorden. Wil je iets weten of heb je iets moois gevonden? Neem het mee en laat het de boswachter zien. In Oktober Kindermaand zijn vijf boswachtersuurtjes op verschillende plekken. Hier vind je meer informatie.

Op avontuur in het Dwingelderveld

Klimmen, klauteren, sporen zoeken, hutten bouwen en vogels spotten. Leer de skills die je nodig hebt om een echte boswachter te worden en verzamel alle stempels in je boswachterspaspoort. Na afloop krijg je het enige echte boswachtersdiploma van OERRR. Trek laarzen en oude kleren aan want boswachters van OERRR zijn niet bang om vies te worden! Lees hier meer over de Wilde Buiten Dagen van OERRR.

Fietsexcursie De Onlanden

Samen met de boswachter maak je zondagmiddag een fietstocht door De Onlanden, van de Peizermaden naar de Matsloot en het Leekstermeer. De boswachter laat zien waar de waterberging en de unieke natuur met elkaar zijn verbonden. Bekijk deze website voor meer informatie en vergeet niet om je vooraf aan te melden.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebook-pagina Op pad in de Drentse natuur.

