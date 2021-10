Bij EHS'85 rolt de bal straks op 's werelds eerste biologisch afbreekbare kunstgrasveld

Kunstgras-sportvelden. Ze liggen overal, maar als een versleten veld wordt afgedankt, is er wel een probleem. Ze zijn moeilijk te recyclen. Daarom schreef het Ministerie van Welzijn en Sport een opdracht uit. Het bedrijf Senbis uit Emmen had hiervoor het beste idee en mocht dat gaan uitvoeren. En dat gebeurt niet bij bijvoorbeeld een eredivisieclub, maar de mogelijke oplossing voor het kunstgras-afvalprobleem komt dus allereerst achter in de wijk Emmerschans in Emmen te liggen.

Recyclen of compost

Het duizend vierkante meter grote pupillenveld bestaat uit biologische afbreekbare kunstgrasgarens en korrels. Het is een gezamenlijk project van Senbis Polymer Innovations, ingenieursbureau Sweco, sportveldenbouwer AnteaSport, kunstgrasproducent Edel Grass en garenleverancier TenCate. Volgens Senbis is het veld aan het einde van de levensduur te recyclen of eindigt het als compost.

Intensief gebruik

"Wij hebben een brief naar de gemeente Emmen gestuurd, waarin we uitlegden waarom dat veld niet in Amsterdam moest komen, maar bij ons", vertelt Aaltje Bosma voorzitter van EHS'85. "Ons oude kunstgrasveldje was nodig aan vervanging toe en het wordt hier heel veel gebruikt." Zo trainen er verschillende jeugdteams en het G-elftal erop en organiseert de club jaarlijks een groot toernooi voor spelertjes tot en met zeven jaar: "Dat is het puppytoernooi, waaraan zeventien clubs uit de omgeving meedoen", zegt Bosma.

Verantwoord voetballen

Ze is blij dat EHS'85 nieuw kunstgras krijgt op het pupillenveld, compleet met reclameborden omgeven en zelfs met een dug-out voor de coaches. Helemaal omdat het materiaal afbreekbaar is. "Het is vervelend dat die korrels overal tussen gaan zitten en je ze dus ook thuis terugvindt", lacht Bosma. "Maar het is natuurlijk vooral vervelend, omdat de rubberen korrels niet goed zijn voor de gezondheid, dus ik ben blij dat we straks weer verantwoord kunnen voetballen."

Over twee weken moet de klus geklaard zijn en moeten de spelers en buurtkinderen weer kunnen voetballen op het veldje. Dan rolt de bal niet meer op rubber, maar dus op biologisch afbreekbaar kunstgras.

