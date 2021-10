Van den Broek-Blaak wint op haar verjaardag de Drentse Acht van Westerveld

In een koers over ruim 140 kilometer, met start en finish op de Brink in Dwingeloo ontstaat er al na veertien kilometer een kopgroep van zestien vrouwen. In die groep zit ook de laatste winnares van de Drentse Acht van Westerveld, de Française Audrey Cordon Ragot. Ook de Australische sprinter Chloe Hosking is mee van voren, zij won de koers in 2017 en 2012. Verder daarbij tien Nederlandse vrouwen met Chantal van den Broek-Blaak en Lonneke Uneken als grote namen.

Wind en regen

De omstandigheden zijn bar en boos. Het is maar acht graden en al vanaf het begin van de wedstrijd regent het en staat er een flinke wind. Het zorgt voor veel afvallers.

De maximale voorsprong van de zestien koploopsters op de tweede groep loopt in eerste instantie op tot 2.50 minuut. De tweede groep, zeventien rensters met daarbij Janneke Ensing uit Gieten en tweevoudig wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk, komt dan nog weer terug tot twee minuten. Maar na 77 km koers stapt Ensing uit de wedstrijd met knieklachten. Zij rijdt morgen tijdens de Women's WorldTour Ronde van Drenthe haar allerlaatste wedstrijd. De tweede groep laat dan ook meteen de kopgroep gaan en de achterstand loopt op tot boven de drie minuten.

Na negentig kilometer koers zijn er nog maar 33 rensters in koers van de 98 vrouwen die gestart zijn. De achterblijvers worden uit koers gehaald omdat de achterstand te groot is.

Uiteindelijk ontsnapte de jarige Van den Broek-Blaak uit de kopgroep en kwam ze solo over de finish. Charlotte Kool werd tweede, voor de Italiaanse Eleonora Camilla Gasparrini.

Live op TV Drenthe

Morgen rijdt het internationale vrouwenpeloton de finale van de Women's WorldTour. Die wedstrijd kunt u vanaf 14.00 live volgen op TV Drenthe. Commentaar bij de beelden wordt verzorgd door Herbert Dijkstra en Olympisch en meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen uit Meppel. Rond 16.00 uur wordt de finish op de Alteveerstraat in Hoogeveen verwacht.

Ronde van Drenthe voor mannen

Zondag volgt dan nog de Albert Achterhes Profronde van Drenthe voor mannen. Zij starten om 12.00 uur bij het gemeentehuis in Assen. De finish wordt rond 16.15 uur op de Alteveerstraat in Hoogeveen verwacht. Een samenvatting van die wedstrijd kunt u zien in de nieuwsuitzending van TV Drenthe.