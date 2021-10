Bouw vakantiepark 't Gasselterveld (nog) niet opgeschort

De uitspraak van de rechter wil niet zeggen dat projectontwikkelaar Joost Mellies de schop al in de grond kan steken. Er loopt nog een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan en de rechtbank Noord-Nederland moet een oordeel vellen over drie vergunningen.

Vergunningskwestie

De gemeente Aa en Hunze heeft drie vergunningen verleend voor het hotel, de vakantiehuisjes en een vleermuizenbunker. Er is volgens de groep inwoners een fout gemaakt door de gemeente bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan en de verlening van de vergunningen. De rechtbank moet oordelen of de bouwvergunningen geldig zijn of opnieuw moeten worden aangevraagd. Ook moet de rechtbank besluiten of de bouw tot aan de uitspraak stil moet liggen.

Projectontwikkelaar Mellies zegt in een reactie dat de bouw voorlopig wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de geldigheid van de vergunningen. Hij baalt er vooral van dat de aannemers nu niet aan het werk kunnen. "Het spijt me voor die lokale aannemers, want zij moeten nu hun agenda aanpassen", zegt Mellies. Wel zegt hij erbij graag in gesprek te willen met de groep inwoners die zich tegen de plannen verzet. "Om het erover te hebben waar nu precies de schoen wringt."

Kwetsbare dieren

Tegen het bestemmingsplan lijkt de groep tegenstanders uit Gasselte in ieder geval weinig te kunnen ondernemen. Ze wonen te ver van het Drouwenerzand, zegt de voorzieningenrechter. De bewoners zeggen op te komen voor de bescherming van kwetsbare dieren die verjaagd zullen worden door de bouwactiviteiten.

Volgens rechter Jaap Hoekstra kunnen omwonenden alleen een beroep doen op de Wet natuurbescherming als ze in of tegen het Natura 2000-gebied aan wonen. 380 meter afstand is al te ver, zo kreeg tegenstander Jos Kessen eerder deze maand op de rechtszitting in Den Haag al te horen.

Woordvoerder Elien Nijland concludeerde daaruit dat beschermde dieren vogelvrij zijn in natuurgebieden waar niemand woont. Dit gat kan alleen worden opgevuld door verenigingen die in hun statuten hebben staan dat ze opkomen voor de natuur. Nijland laat weten dat na vandaag nog steeds niet te begrijpen. "Het blijft vreemd dat je de natuur alleen kunt beschermen als je er vlak naast woont of een dierbeschermingsvereniging bent. Onbegrijpelijk vind ik dat", zegt Nijland.

Blij met bouwstop

De woordvoerder van de groep inwoners is wel tevreden met dat de rechtbank Noord-Nederland moet oordelen of de vergunningen juist zijn verleend. Ze is daarnaast blij dat de bouw van het vakantiepark door de rechtszaken voorlopig niet doorgaat. Op het aanbod van Mellies om in gesprek te gaan, reageert ze welwillend.

Nijland: "Dat voorstel moet ik nog wel met de rest van de groep bespreken, maar het lijkt me altijd goed om een gesprek aan te gaan en kijken of we er samen uit kunnen komen. In ieder geval willen we meer aandacht voor de natuur: wellicht kunnen we elkaar in het midden tegenkomen."

