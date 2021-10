Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Ronde van Drenthe

Het is koers dit weekend in Drenthe! Met in totaal drie koersen kan de wielerliefhebber zijn hart ophalen.

Vandaag was al de Drentse Acht van Westerveld, een koers van 140 kilometer. Morgen komen de vrouwen opnieuw in actie, dan voor de Ronde van Drenthe. Die wedstrijd is 159 kilometer lang en gaat van Assen naar Hoogeveen. In totaal moeten de rensters vier keer de VAM-berg bedwingen, voordat de finish op de Alteveerstraat in Hoogeveen in zicht komt.

Er staan grote namen aan de start. De Belgische Jolien d'Hoore weet hoe het is om te winnen in Drenthe. In maart van dit jaar won ze in Assen de eerste etappe van de Healthy Ageing Tour. Ook wist ze zes jaar geleden al de Ronde van Drenthe te winnen.

Andere grote namen aan de start zijn de Nederlandse toppers Ellen van Dijk, Amy Pieters en Chantal Van den Broek-Blaak. Daarnaast is het de laatste wedstrijd van Janneke Ensing. De 34-jarige renster uit Gieten sluit haar profcarrière af tijdens de Ronde van Drenthe.

Wielrenster Janneke Ensing sluit profcarrière met Ronde van Drenthe af (Rechten: Stepanie Haverkort)

Annemiek van Vleuten is er dit weekend niet bij. Haar ploeg, het Spaanse Movistar, heeft te veel blessures. Daarom reist het team niet af naar Drenthe.

Zondag staat de mannenkoers op het programma. Daar staan onder meer Taco van der Hoorn, Dylan Groenewegen, Nils Eekhoff en Lars van den Berg aan de start. Bij de laatste editie in 2019 kwam Pim Ligthart als eerste over de meet.

Live op TV Drenthe De Ronde van Drenthe voor vrouwen is morgen vanaf 14.00 uur live te zien op TV Drenthe. Die wedstrijd is het commentaardebuut van Anna van der Breggen. De voormalig olympisch kampioene en meervoudig wereldkampioene zit naast Herbert Dijkstra in het commentaarhokje. Vorige maand nam Van der Breggen afscheid als profwielrenster.

Highway to Halloween Tributenight

Gitaarliefhebbers opgelet! Morgen is in Emmen de vierde editie van de "Highway to Halloween Tributenight".

Op het podium staan drie coverbands. Die brengen een ode aan Iron Maiden, ZZ Top en AC/DC.

De line-up:

- Iron Laiden speelt Iron Maiden

- ZZ Trax speelt ZZ Top

- Shoot to Thrill speelt AC/DC

Onthulling eerste stadsgravure binnenstad Coevorden

In Coevorden is morgen de onthulling van de eerste stadsgravure in de stad. In de Bentheimerstraat wordt een stenen plaat onthult, waarop staat wat de geschiedenis van die plek is.

Het is een afbeelding van een kruidenierswinkel die lange tijd gevestigd was in het pand aan de Bentheimerstraat 5. De kruidenierswinkel heette 'De Goedkoope Winkel'.

De Jugendstil gevel is één van de meest opvallende onderdelen van het pand. Deze stijl is geïnspireerd op de natuur, waardoor de vele organische vormen te verklaren zijn. De versieringen op het gebouw zijn met name tweedimensionaal, een ander kenmerk voor de Jugendstil.

De stadsgravures zijn een van de dingen die de binnenstad van Coevorden aantrekkelijker moet maken, zo vertelde de binnenstadmanager afgelopen mei:

Podium Zuidhaege

Morgenmiddag houdt kunst- en cultuurcentrum Podium Zuidhaege in Assen een open dag. Er zijn allerlei gratis workshops en presentaties op gebied van muziek, dans en beeldende kunst.

Tijdens de middag is er een doorlopende informatiemarkt waar docenten je alles vertellen over hun cursusaanbod. En als je zin hebt om je muzikale kusten te vertonen kan dat ook. In het Theatercafé staat de piano en een microfoon klaar.

Schudden in Orvelte

De bodem in Orvelte zal zondag weer schudden. De Noordes is weer het toneel van de Dag van het Ploegpaard. Er zijn tal van trekpaarden die op authentieke wijze en in wedstrijdverband komen ploegen op het stukje archeologisch erfgoed.

Het is inmiddels de 16e editie van het spektakel. Ook 4 Duitse teams zijn van de partij. Op de Brink is gelijktijdig een Orveltermarkt, met 45 kramen.

Dag van het Ploegpaard Orvelte (Rechten: Mannuela Huisman)

NK Biketrail

Een spectaculaire sport met vliegende fietsen: zondag is in Diphoorn het NK Biketrail. Voor de mensen bij wie nog geen belletje gaat rinkelen: bij biketrial is het de kunst om met je fiets over een parcours met uitdagende hindernissen te rijden. Met de voet de grond raken is uit den boze.

Toevallig komen veel Nederlandse biketrail-toppers uit Drenthe. De Trialclub Zuidoost Drenthe in Diphoorn hoort bij de belangrijke clubs van Nederland en organiseerde vaker NK's. In Diphoorn ligt een pas vernieuwde baan waar de rijders overheen moeten.

Benieuwd hoe dit eruit ziet? In 2018 zochten we Rick Koekoek uit Hoogeveen op in ons programma De Warming Up. Alleen reed hij over de Chinese Muur...