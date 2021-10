Politiek Meppel zoekt leden in buitengebieden: 'We pakken de bakfiets'

Hoe betrekken we de buitengebieden bij de komende verkiezingen? Die vraagt leeft bij politieke partijen in Meppel. Veruit de meeste gemeenteraadsleden en partijgenoten komen uit de stad Meppel, en niet uit de omliggende dorpen. Voor de komende maanden ligt er de uitdaging om de dorpen te activeren.

"Onze Frans stopt ermee", trapt Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel af. Ze doelt op raadslid Frans Venema uit Nijeveen. "Dat was iemand uit de dorpen, dus we zoeken nog naar zo iemand om hem te vervangen." Ze lacht. "Gelukkig heeft partijgenoot Martijn Groot Nibbelink een kavel in Nijeveen gekocht. Dus we hebben twee nieuwe voeten aan de grond daar."

Bakkenes bespreekt het met een glimlach, maar is serieus in haar ambitie om de buitengebieden er meer bij te betrekken. "We doen vaak oproepen. In de krant, in ons eigen blad, op sociale media. Mensen mogen altijd komen snuffelen", vertelt ze. De coronacrisis kwam daarom erg ongelegen. "Mensen kwamen wel, maar haakten ook weer af omdat alle vergaderingen online waren via Teams-gesprekken."

En dat is toch anders vergaderen. "Werken met Teams is erg efficiënt, maar niks aan. Het is heel zakelijk. Mensen vertellen hun mening, maar tot goed en leuk debat komt het niet altijd. En daar draait het juist om: mensen, met passie voor de wereld om zich heen, samen tot plannen laten komen. De lockdowns hebben dus heel belemmerend gewerkt."

Bakfiets

Daarom wordt de knalgele Sterk Meppel-bakfiets van stal gehaald. "We gaan de wijken in, en aanbellen", aldus Bakkenes. Wij gaan ons verkiezingsprogramma vormen aan de hand van thema's die inwoners aandragen. Ook in de dorpen zoals Nijeveen en Rogat." Als daar nog enthousiasme wordt aangeboord, kunnen mensen zich aanmelden. "Dan kunnen ze meedraaien zodat we elkaar leren kennen", aldus Bakkenes.

Ook GroenLinks Meppel wil de dorpen in. "Betrekken van het buitengebied is een wens die breed leeft, zeker voor ons", vertelt Anouk de Vlieg. "We hebben één jongere uit Nijeveen in onze steunfractie. De rest komt uit Meppel. We zitten wel verspreid over de verschillende wijken, maar het zou fijn zijn als er meer mensen uit de buitengebieden bijkomen."

Brievenbus open

"Toen vliegveld Lelystad plannen had voor een aanvliegroute over Nijeveen zijn we daar het dorp ingegaan om reacties op te halen", vervolgt De Vlieg. Dat beviel haar erg goed. "Zo kun je wat er speelt goed aanvoelen. Wij hebben inderdaad geen knalgele bakfiets, wel een bruine. Die gaan we hopelijk weer gebruiken om daar een vervolg aan te geven. We willen graag met alle mensen in gesprek."

Ook bij het CDA en de SP zijn nieuwe mensen van harte welkom. "Het lijkt erop dat een van de twee mensen uit Nijeveen bij ons stopt", vertelt CDA-leider Sandra Wolvekamp. "Dus als iemand uit Nijeveen zich geroepen voelt is hij van harte welkom." Bij de SP komt op dit moment iedereen uit de stad Meppel. "Onze brievenbus voor kandidaatstelling is nog open", vertelt Xander Topma van die partij. "Ik vind spreiding erg belangrijk, maar kwaliteit staat voorop."

