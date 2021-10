Suthwalda wil heel graag eerste dorpsclub met landstitel worden

Op eigen baan kan Suthwalda voor het eerst in de clubgeschiedenis de landstitel grijpen. Terwijl de club waar Floris Kilian en Erik Dallinga de coaches zijn een aantal jaar geleden nog vier niveaus lager speelde. "Toen we in 2019 debuteerden in de eredivisie reden clubs nog wel eens richting Groningen, omdat daar ook een plaatsje ligt dat Zuidwolde heet", moet Dallinga lachen.

Inmiddels is de club uit Zuidwolde bekend. In het debuutjaar eindigde Suthwalda meteen als tweede. Twee jaar later, door het coronavirus viel het jaar 2020 in het water, staat de dorpsvereniging uit het Zuidwesten van de provincie zelfs eerste. "Wat de eredivisie over Suthwalda heeft geleerd?", roept Kilian hardop. "Warmte, gezelligheid en goed tennis."

Boy Westerhof en aanwinst Miliaan Niesten

"Je kunt ook met een zak geld veel buitenlanders halen. Of uit het Westen. Wij hebben een heel ander beleid", gaat hij verder. Dallinga vult zijn collega aan: "We hebben geprobeerd in de eredivisie met veel jongens uit het Noorden te spelen. De kern is kleiner, maar wel hecht. De jongens komen graag naar Zuidwolde om voor Suthwalda te spelen." Aanwinst Miliaan Niesten wordt door de coaches als de verrassing van het eredivisieseizoen uitgelicht.

Jongeling Jarno Jans uit Roden is de enige van de selectie die in Zuidwolde traint. Anderen als Assenaar en oud-prof Boy Westerhof komen op de wedstrijddag over. Suthwalda kan zondag geschiedenis schrijven. "Volgens mij is er nog geen dorp in Nederland landskampioen geworden", glundert Dallinga. "Dit is heel uniek. Het zou een historische prestatie zijn." Kilian: "Je speelt over het algemeen tegen grote steden als Amsterdam en Rotterdam."

Voorzitter woont naast de baan

"Als het lukt sta ik te dansen langs de baan, denk ik", zegt voorzitter Anneke Sleijster. Ze woont een minuut lopen vanaf de baan en maakt het avontuur in de eredivisie van dichtbij mee. Op de wedstrijddag zorgt Sleijster voor de lunch en zelfs het avondeten. "Heel bijzonder allemaal. Het is meer dan alleen een groepje goede tennissers. Ze maken ook een makkelijk praatje met het publiek en de jeugd. Dat zie je bij andere clubs in de eredivisie nog wel eens anders."

Als de ploeg van Kilian en Dallinga zondagmiddag met 6-0 of 5-1 weet te winnen van nummer drie op de ranglijst Spijkenisse zal de schaal door de tennisbond aan Suthwalda uitgereikt worden. Dallinga tot slot: "Bij 4-2 of zelfs 3-3 wordt het rekenen. Volgend weekend is het slot van de competitie, maar dan komen wij niet meer in actie. Het kan ook zo zij dat we dan vanaf de bank via Teletekst erachter komen dat we kampioen zijn geworden. Ik hoop dat het ons zondag al lukt. Daar heb ik ook vertrouwen in."