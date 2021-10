Gemeente kiest voor natuurgras bij vernieuwing sportpark Odoorn

De gemeente Borger-Odoorn kiest voor natuurgras bij de vernieuwing van het sportpark Harm Kuiper in Odoorn. Het besluit om niet voor kunstgras te kiezen op de velden van HOC is vooral gemaakt op financiƫle gronden.

Dit is te lezen in een memo die het college heeft verstuurd aan de gemeenteraad, schrijft RTV1. De gemeente liet uitzoeken wat de kosten zouden moeten zijn voor een kunstgrasveld.

Uit de berekening die de gemeente maakt, blijkt de aanleg van een kunstgrasveld 427.000 euro te kosten. Bij renovatie of vervanging gaat de gemeente uit van 200.000 euro. Bij een natuurgrasveld kost de aanleg 162.000 euro en de renovatie of vervanging kost uiteindelijk 44.000 euro.

Drie keer zo duur

Ook in de jaarlijkse kosten zoals onderhoud en kapitaallasten zit een verschil. Voor kunstgras is dit jaarlijks bijna 65.000 euro en voor natuurgras iets meer dan 22.000 euro. Daarmee is een kunstgrasveld voor de gemeente drie keer zo duur.

In Borger-Odoorn liggen verder helemaal geen kunstgrasvelden. Er is daardoor ook geen expertise in huis voor het onderhoud van kunstgras. Naast dat er geen expertise is en de kosten hoger zijn voor kunstgras wordt het ook sneller afgeschreven. Na 15 jaar zal het vervangen moeten worden. Bij natuurgras is dit na 30 jaar. Daarom kiest de gemeente voor een natuurgrasveld.

Gemeente kiest voor vier velden

Bij een eventueel kunstgrasveld waren er maar drie velden nodig geweest. De gemeente gaat nu uit van vier velden. "We hebben dit ook laten uitzoeken en het is ruimtelijk gezien ook mogelijk op het sportpark. We gaan dit dan ook voorstellen aan de raad," zo laat wethouder Niek Wind weten.

Er loopt ook nog een onderzoek naar de verkeerssituatie rond het sportpark in Odoorn. De uitkomsten daarvan worden in december verwacht.

