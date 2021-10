Slipjacht keert terug naar Havelte met aangepaste route

"Een jacht is nooit vanzelfsprekend", vertelt Gijs de Waal van de jachtvereniging. Hij is vanmiddag de Master en moet zorgen dat de vossenjacht goed verloopt. "We moeten altijd bij de landeigenaren langs om te overleggen. De gesprekken liepen erg goed en er is een mooie route samengesteld."

Andere route

De route is wel iets anders dan voorgaande jaren. "We doen alles in goede dialoog met de landeigenaren, natuurbescherming en gemeente. Je hebt natuurlijk altijd te maken met veranderende omstandigheden", aldus De Waal. "Andere gewassen, of andere dieren in de omgeving. Daar moeten we rekening mee houden. Havelte is een prachtig landelijk gebied zonder lastige belemmeringen zoals grote autowegen. Daarom kunnen we meestal wel tot een goede route komen met respect de omgeving."

De Waal verwacht zo'n 35 ruiters te verwelkomen op de Brink in Havelte. "Dat kan nog oplopen. Leden van de vereniging hoeven zich vooraf niet aan te melden, dus we weten het niet precies. Vorig jaar ging de jacht in Havelte niet door vanwege het coronavirus. We merken wel dat er daardoor nu meer interesse is."

Geen echte vos

Voorzitter van de jachtvereniging Aart van 't Net kijkt reikhalzend uit naar de jacht. "Havelte is één van de oudste jachten van de vereniging. We komen er al sinds de jaren '70. Ik herinner me nog de demonstraties die we gaven in 1973. De burgemeester van de toenmalige gemeente Havelte gaf dan zijn zegen en daarna gingen we op pad."

Van 't Net is gelukkig met de ontvangst in Havelte. "De mensen zijn altijd erg enthousiast. Er komt altijd wel een groepje inwoners kijken bij ons vertrek of terugkomst op de brink. We zijn geen publieksevenement en het gaat ons om de jacht, maar de blijdschap is erg leuk."

Bij de vossenjacht wordt niet gejaagd op een echte vos, benadrukt de voorzitter. "Ik rij al 42 jaar jachten en heb nog nooit een vos gezien", lacht Van 't Net. Het bejagen met honden van de levende vos is in Nederland verboden. Bij de slipjacht een kunstmatig vossenspoor getrokken dat de honden volgen. "De honden vangen dus niets, behalve een lekkere traktatie na afloop."

