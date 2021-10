Women's WorldTour Ronde van Drenthe live op TV Drenthe

Marta Bastianelli was de laatste winnares van de Women's World Tour Ronde van Drenthe in 2019 (Rechten: RTV Drenthe)

De Women's WorldTour Ronde van Drenthe is vanaf 14.00 uur live te volgen op TV Drenthe. Voor het internationale wielerpeloton is het de afsluiting van het seizoen. De koers gaat over 160 kilometer en de finish wordt rond 16.00 uur op de Alteveerstraat in Hoogeveen verwacht.

De wedstrijd is vanmiddag om 12.00 uur van start gegaan bij het gemeentehuis in Assen. De vrouwen rijden eerst een grote omloop van Assen via Gieten naar Borger, Valthe en Drijber voordat ze voor de eerste keer de VAM in Wijster beklimmen. In totaal moeten de vrouwen vier keer de VAM over.

Aan de start staan onder meer grote namen als tweevoudig wereldkampioene tijdrijden Ellen van Dijk en voormalig wereldkampioene Chantal van den Broek-Blaak. Zij won gisteren ook de Drentse Acht van Westerveld en was in 2016 al de rapste in Women's WorldTour in Drenthe.

Drentse deelneemsters

Namens Drenthe gaan Janneke Ensing uit Gieten, Lieke Nooijen uit Coevorden en Melanie Klement uit Diphoorn van start. Voor Ensing is het een speciale dag want zij rijdt vandaag, na een carrière van dertien jaar, haar allerlaatste wedstrijd.

Commentaar

Het commentaar op TV Drenthe wordt vanmiddag verzorgd door Herbert Dijkstra en voormalig olympisch kampioene en meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen die tegenwoordig in Meppel woont.