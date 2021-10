IVN Natuurontdekkers: op zoek naar groen geluk

Een groene omgeving is goed voor ons, we voelen ons fitter en blijer als we regelmatig in de natuur zijn. Dat geven verschillende wetenschappelijke onderzoeken aan. Een uitje in de natuur levert volgens IVN Natuurontdekkers ook bij kinderen een flinke dosis 'groen geluk' op. Dat is volgens de organisatie een belangrijke sleutel in de duurzame bescherming van natuur en milieu. Want als je eenmaal hebt ervaren hoe bijzonder en mooi het in de natuur is, groeit het respect en de bewondering ervoor.

Avontuurlijk en creatief

"Voor kinderen is de natuur een plek waar ze zich makkelijk kunnen vermaken", zegt Verena van den Berg van IVN Natuurontdekkers. "In de schoolvakanties houden we kampen, waar kinderen van acht tot twaalf jaar oud spelenderwijs leren over de natuur. Er zijn veel activiteiten, met een avontuurlijke, sportieve of juist creatieve insteek. Het blijft wel leuk en luchtig, want we zijn niet op school!" Vogels kijken, bodemdiertjes zoeken, natuurfotografie, boogschieten: het is een greep uit het aanbod. Van den Berg: "Bijna elke avond is er een kampvuur, vaak spelen we 's avonds een spel. Kinderen maken er vrienden en komen vaak als vriendengroep een jaar later weer terug op een kamp."

Inspirerend

Van den Berg is gepassioneerd over de natuur. De omgang met het milieu en het verlies aan biodiversiteit raakt haar, ze heeft de opleiding tot IVN natuurgids gevolgd "om concreet iets te kunnen doen aan de afstand die er is tot de natuur". Samen met een groep andere enthousiastelingen vormt ze IVN Natuurontdekkers. "We hebben geen winstoogmerk, we doen dit vrijwillig. Het is heel inspirerend om te zien hoeveel mensen er vrijwillig mee willen werken om de kampen mogelijk te maken."

Voor het eerst in het Noorden

Volgend jaar zijn er voor het eerst twee kampen van IVN Natuurontdekkers in het Noorden: van 18 tot 22 juli en van 22 tot 26 augustus. Voor beide kampen wordt het Johannes Post-scoutinggebouw in Assen als thuisbasis gebruikt. Activiteiten vinden plaats rond het gebouw en in het Drentsche Aa-gebied. De organisatie denkt ook aan lentekampen. Informatie hierover is later te vinden op deze site.

Camouflagespel

Op het kamp in Oudemolen kwam Van den Berg langs om samen met de kampeerders een camouflagespel te spelen. Een hilarisch en tegelijkertijd leerzaam spelletje, dat de kinderen nog wel úren hadden willen spelen.

