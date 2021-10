Weervrouw Leidi van der Veen overleden

Van der Veen komt al op jonge leeftijd in contact met het weer. "Mijn vader was veenarbeider. Hij hield het weer altijd goed in de gaten in verband met de turf, want niemand wilde natte turf hebben." Zelf was Van der Veen als meisje doodsbang voor onweer. "Dankzij mijn vader ben ik dat niet meer. Hij nam me tijdens het onweer mee naar buiten en leerde me dat het niet gevaarlijk hoeft te zijn. Er is geen mooier vuurwerk dan de bliksem."

Passie voor weer

In 1972 trouwt Leidi met Henk van der Veen. Hij deelt dezelfde passie voor het weer als zijn vrouw. In de jaren na hun trouwen verschijnt er dankzij een buurman een weerhut achter het huis. Langzamerhand schaft het duo steeds meer materiaal aan om het weer goed in kaart te brengen.

"We leerden daarna steeds meer mensen in het weerwereldje kennen", vertelt Leidi van der Veen. Een van hen is Jan Pelleboer. "Hij was destijds de weerman op Radio Drenthe. Toen hij 25 jaar geleden aangaf te willen stoppen, schoof hij ons naar voren als mogelijke opvolgers."

25 mooie jaren

Pelleboer overleed kort daarna onverwachts. Leidi van der Veen werd vervolgens de weervrouw. "Ik heb 25 mooie jaren gehad op de radio en op tv bij RTV Drenthe. En ja, ik zat er ook weleens naast met de weersverwachting. Maar al met al denk ik dat ik altijd vrij goed scoorde."

Online is er een condoleanceregister geopend om steun te betuigen aan familie en nabestaanden. Van der Veen wordt in besloten kring begraven.

In 2017 presenteerde Van der Veen haar laatste weerbericht bij RTV Drenthe:

