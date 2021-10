Na hard werken viert Schoonebeek feest: 'We stoppen met Mee(r)doen, maar gaan niet minder doen'

"Er is hier veel samenhang, veel verbinding. En samen ben je sterk, dat kun je uit dit project wel concluderen", vertelt een trotse Bert Kolkman van projectgroep Mee(r)doen.

Hard werken

Dat er het een en ander moest veranderen in Schoonebeek werd wel duidelijk na een groot dorpsonderzoek in 2013. Honderden huishoudens werden bevraagd over wat zij het liefst veranderd zien in het dorp. Uiteindelijk kwamen daar acht thema's uit naar voren waar verschillende werkgroepen mee aan de slag gingen.

Een zogenoemde kerngroep - die uiteindelijk Mee(r)doen gaat heten - houdt in de gaten waar iedereen mee bezig is. "Ja, d'r zit dus een 'r' in het midden bij dat woord. Want het gaat om meedoen en meer doen", legt Kolkman uit. Duidelijk werd dat onder andere het centrum moest worden opgeknapt en inwoners wilden ook graag een dorpshuis in het oude gemeentehuis.

"En nu zijn drie belangrijke dingen af", glundert Kolkman. "De centrumvernieuwing is klaar, we hebben de stichting Schoonebeek in Actie die veel organiseert en als laatst het multifunctionele centrum, dat is 't Aole gemientehoes geworden."

Samen sterk

Kolkman is trots op de inwoners van Schoonebeek die samen deze projecten voor elkaar hebben gekregen: "Een klein voorbeeldje: toen wij als werkgroep centrum begonnen wisten we dat we 500.000 euro kregen van de gemeente. Maar gaandeweg zijn we geëindigd met 2,7 miljoen euro."

"Dat is met name te danken aan de zelfwerkzaamheid en ook de initiatieven uit het dorp zelf. Dan zeggen overheden sneller: wij doen ook mee", aldus Kolkman. Hij kijkt tevreden uit over het nieuwe centrum: "Het was hier een rommel, maar kijk nu hoe prachtig het is. Daar ben ik echt trots op."

Nu de grote projecten erop zitten, is de werkgroep Mee(r)doen niet meer nodig volgens Kolkman. Maar dat betekent niet dat Schoonebeek nu stilstaat: "We stoppen dan wel met Mee(r)doen, maar we gaan niet minder doen in Schoonebeek."

