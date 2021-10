Liveblog Roda JC - FC Emmen

VOETBAL -

Voor de vierde keer in de historie reist FC Emmen voor een officiële wedstrijd naar Kerkrade om de degens te kruisen met Roda JC. De balans tot nu toe is volledig in evenwicht. Één keer werd er verloren (in 1990 in de beker: 4-0), in 2015 werd er in competitieverband met 1-3 gewonnen en kort na die zege kwam Emmen in de halve finale van de play-offs niet verder dan een 2-2 gelijkspel.