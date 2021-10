FC Emmen met hangen en wurgen naar zege in Kerkrade

Door de zeges van de complete top 3 gisteravond stond er vanmiddag in Kerkrade toch wel wat druk op voor FC Emmen. Dat was ook goed te zien, want de Drentse club bakte er weinig van tegen Roda JC maar won wel. Het werd 1-2, waardoor Emmen aansluiting houdt met de ploegen op de twee promotieplekken staan.

FC Volendam heeft na 12 duels 27 punten, Excelsior volgt met 25 en op de derde plaats staat De Graafschap met 23 punten. FC Emmen heeft er nu 22.

Vlak opent het bal

FC Emmen kwam snel, maar tegen de verhouding in, op voorsprong in het Parkstad Limburg Stadion. Een corner van Peter van Ooijen werd gekopt door Jeredy Hilterman en nadat Roda-keeper De Boer nog keerde tikte Jari Vlak in de rebound binnen: 0-1.

Snel antwoord

Het antwoord van de thuisclub kwam twee minuten later. De weer fitte Lucas Bernadou liet op het middenveld zijn man lopen en de weer uit Peru teruggekeerde Miguel Araujo hief vervolgens buitenspel op. Emmers profiteerde dankbaar en gaf Vente een niet te missen kans: 1-1.

Marzo is een Emmenaar!

Na 35 minuten kwam FC Emmen opnieuw op voorsprong. Het was Stefano Marzo die in eigen doel kopte uit een voorzet van Rui Mendes, die in de diepte werd gestuurd door Arnaud Luzayadio. Een curieus doelpunt, die dankbaar werd begroet door de meegereisde supporters (die luidkeels "Marzo is een Emmenaar" zongen).

De Brouwer-show

Daarna was het vooral Roda JC dat de klok sloeg, maar bleek Emmen-doelman Michael Brouwer in een prima vorm te verkeren. De beste Emmenaar vanmiddag behoedde zijn ploeg voor de gelijkmaker en misschien wel een achterstand halverwege. Met name zijn redding op het schot Pflücke was fraai, net als zijn dubbele interceptie op pogingen van Vente vlak voor de pauze.

Wie dacht dat Emmen na rust beter voor de dag zou komen kwam bedrogen uit. Roda JC bleef de gevaarlijkste ploeg en wederom was Brouwer nodig om de thuisclub van het scoren, al werd de echte dreiging naarmate de tweede vorderde steeds minder.

Aan de andere kant bleef Emmen maar matig. Aan de bal te onrustig en te slordig en zonder bal te druistig. Maar met kunst- en vliegwerk en vooral met piepen en kraken bleef Emmen aan de goed kant van de score.