Eerste stadsgravure onthuld in Coevorden: 'Je kunt er niet omheen!'

De eigenaar van de kapsalon heeft voor de gelegenheid een kruideniersjas aangetrokken. Vroeger zat in zijn pand namelijk een kruidenierszaak. De kersverse stenen plaat die nu voor zijn deur ligt, toont dan ook een afbeelding van een man met een bril, achter een toonbank. En het is geen kleintje. De gravure is 1,50 meter breed en 2,35 meter lang.

"Je kunt er niet omheen!", zegt eigenaar Marcel Langes. "En dat vinden we heel erg mooi. Het toont ook echt wat hier vroeger heeft gezeten. Dus dat maakt het ook wat tastbaarder voor de toerist."

De Goedkoope Winkel

De eerste stadsgravure is een afbeelding van een kruidenierswinkel die lange tijd gevestigd was in het pand aan de Bentheimerstraat 5. De kruidenierswinkel droeg de naam 'De Goedkoope Winkel'. De gravure is met de hand gemaakt uit Belgisch hardsteen door ambachtelijke Steenhouwerij TH.J.D. Lamers uit Deventer.

Steven Stegen, wethouder in gemeente Coevorden, vindt hem prachtig: "Ik vind hem heel goed passen bij Coevorden. Hier ligt zoveel historie. Nu kun je er ook overheen lopen en zie je het als je zo'n prachtig oud pand betreedt."

Bekijk onze reportage over de onthulling van de eerste stadsgravure in Coevorden:

Het pand van Kapper & Zo valt op door de gevel in Jugendstil-stijl. De huidige eigenaar van het pand liet deze renoveren in 2005. Twee jaar later werd het pand benoemd tot Monument van het Jaar door de Vereniging Vestingstad Coevorden.

Rijke historie

Na deze gravure komen er nog drie in de binnenstad. Allemaal vertellen ze iets over het verleden van markante gebouwen waar ze voor liggen. De andere worden geplaatst voor Stadscafé Vancouver, café 't Geveltje en het voormalige raadshuis in de Kerkstraat.

De stenen zijn onderdeel van het plan om Coevorden op de kaart te zetten als stad met een rijke historie, om uiteindelijk meer bezoekers te trekken. "We hadden en hebben ook nog wel met leegstand te maken. In 2018 was het echt enorm", zegt binnenstadmanager Gert van der Kooi. "We moeten transformeren van een voormalige winkelstad naar meer een bezoekersstad."

Om de binnenstad aantrekkelijker te maken worden er meer aanpassingen gedaan in de Ganzenstad. Zo ging het stationsgebied al op de schop en wordt er gewerkt aan de terugkeer van auto's in de Friesestraat.