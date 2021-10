Bekerstunt Olhaco: ’Hopen dat een eredivisieploeg naar Trasselt komt’

In eigen huis ging de eerste set nog naar de gasten uit Overijssel (20-25). Waar Olhaco in de topdivisie op een degradatieplek staat doet Reflex mee om de bovenste plaatsen. "In de tweede set kwam de pas 17-jarige Thijs Schunselaar in het veld. Hij bracht zoveel passie en vuur. Daar is de groep op mee gaan liften", vertelt Volkerink na de bekerstunt.

Zes jaar geleden

Olhaco heeft veel ervaring in moeten leveren en dat zorgt voor verrassende resultaten op. Volkerink: "Vorige week verloren we van Bedum. Dat is een wedstrijd die we kunnen winnen. Vandaag was Reflex zwaar de favoriet, maar stijgen wij boven onszelf uit. Ongrijpbaar, maar dat maakt me ook heel erg benieuwd."

Na 18-25, 21-25 en nog eens 21-25 trokken de Hoogeveners het bekerduel naar zich toe. "In de derde ronde komen ook de beste ploegen van het land in het toernooi", besluit Volkerink. "Hopen dat een eredivisieploeg naar Trasselt komt. Zo'n zes jaar geleden hebben we Dynamo mogen ontvangen en daar wordt binnen Olhaco nog steeds over gesproken."

Damesploeg

Ook de damesploeg van Olhaco, uitkomend in de tweede divisie, heeft de tweede bekerronde overleefd. Topdivisionist Orion uit Doetichem werd met 3-0 verslagen: 25-19, 30-28 en 25-16.