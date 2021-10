E&O heeft vierde competitiezege binnen

E&O uit Emmen blijft het goed doen in het linkerrijtje van de eredivisie. De Emmenaren ontdeden zich vanavond in eigen huis van laagvlieger Dynamico uit Oss: 37-30.

Na de duidelijke thuisnederlaag van twee weken geleden tegen Houten (22-32), rechtte E&O in de vorige speelronde tegen Havas al de rug (24-33). Ook tegen Dynamico was de formatie van de Deen Henrik Bergholt bij de les. Na 13-12 was het bij rust 18-14.

In de tweede helft kwamen de gasten uit Noord-Brabant terug tot 18-16. In het slotkwartier lieten de groen-witten zien de betere partij te zijn. Via 26-20 eindigde het treffen in de eredivisie in zeven verschil in het voordeel van E&O.

Oranje U18

Door de zege komt E&O, waar Matz Wesseling en Marek Skwarczynski voor Oranje U18 zijn uitgenodigd, op negen punten uit zes wedstrijden. Volgende week gaan de Emmenaren naar Den Haag waar Hellas wacht.