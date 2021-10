Donderdag Meppeldag gaat volgend jaar voor vier in plaats van zes dagen: 'Mokum zit daar zeker bij'

"We willen niet zes uitgeklede dagen. We willen echt vier volwaardige Donderdag Meppeldagen. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat." Anneke Neef, voorzitter van het bestuur van Donderdag Meppeldag, is duidelijk. De organisatie wil volgend jaar het evenement weer laten doorgaan.

Normaal gesproken bestaan de Donderdag Meppeldagen uit zes dagen. Zes donderdagen in de zomervakantie. Voor volgend jaar mikt de organisatie op vier dagen. Het zijn nog de gevolgen van de coronacrisis, waardoor het meerdaagse evenement in Meppel nu al twee jaar niet door kon gaan. En dan vooral de gevolgen voor de sponsors. "We kunnen nu niet de hoeveelheid financiële middelen verwachten, zoals we dat voor het coronatijdperk hadden", verklaart Neef.

Daarom gaat het evenement volgend jaar terug naar vier dagen. "Mokum zit daar zeker bij", garandeert Neef. "We hebben er ontzettend veel zin in. En Meppel heeft er volgens mij ook ontzettend veel zin, gezien de vele reacties die we al hebben gekregen."

Plan B

Ieder jaar komt de organisatie van Donderdag Meppeldag in oktober bij elkaar en beginnen de voorbereidingen voor het evenement in de binnenstad. "Het is heel lastig", zegt ze over de voorbereidingen. De onzekerheid is er namelijk nog steeds, zegt ze, waarbij ze ook naar de huidige situatie met oplopende coronacijfers kijkt. "Er wordt nu al weer heel anders bericht over corona dan vier weken geleden."

De organisatie gaat daarom niet voor één vast plan, maar kijkt ook al naar andere mogelijkheden. "We moeten overal een plan B voor maken. Het kan ieder moment zomaar totaal anders lopen. Het zal ook vast bij een plan B blijven, er volgen vast nog wel een paar letters", moet ze lachen.

'Kinderschoenen'

"Niemand weet hoe het gaat lopen. Het is heel lastig. Maar we proberen het weer op te starten. En hopen van harte dat het weer door kan gaan."

De Donderdag Meppeldagen vinden volgend jaar plaats op 4, 11, 18 en 25 augustus. Over de verdere invulling van de dagen kan Anneke Neef nog weinig zeggen. "Het staat nu echt nog in de kinderschoenen."

