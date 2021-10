Eerste puntenverlies DZOH, SVBO en VAKO, Bargeres en NWVV blijven maar winnen

Aan de perfecte reeks van DZOH, in de 2e klasse J van het zaterdagvoetbal, kwam gisteren een einde. Bij FC Meppel speelde de ploeg van trainer Bert Doldersum met 4-4 gelijk. Ook twee andere Drentse clubs leden voor het eerst puntenverlies: SVBO in de 4e klasse D en VAKO in de 5e klasse D.

SVBO verloor voor het eerst. Op eigen veld bleek Wildervank met 3-1 te sterk voor de geelhemden, die overigens nog wel koploper blijven met nu 12 punten uit 5 duels. HS'88 volgt op één punt, terwijl Borger (dat met 2-1 verloor bij WVV) volgt op plek 3 met 9 punten uit 5 wedstrijden.

Drie Drentse vierdeklassers nog puntloos

In die 4e klasse D staan drie Drentse clubs nog op nul punten. SC Angelslo na 3 duels (gisteren werd er met 6-0 verloren van Onstwedder Boys), Nieuw Balinge (dat gisteren vrij was) na 4 wedstrijden en Tiendeveen (na de 2-0 nederlaag bij SJS) na 5 duels.

Spektakel in Meppel

In de 2e klasse J leed DZOH haar eerste puntenverlies dit seizoen dus in Meppel, tegen de plaatselijke FC. Daar zag het overigens tot een kwartier voor tijd niet naar uit. Op dat moment stond het namelijk 4-1 voor de thuisclub (na een 3-1 ruststand) door twee treffers van Hugo Bisschop, één van Remco van Keulen een een eigen treffer, terwijl Youri Keen de enige DZOH-goal maakte.

Maar in de laatste 15 minuten ging het razendsnel. Bjorn Jansen, Daniel Sanafikhah en Tim Aasman zorgden ervoor dat DZOH toch nog een punt mee naar Emmen nam.

Toch is DZOH de koppositie nu kwijt. Gorecht is de enige club nu met de volle mep uit vijf wedstrijden, terwijl DZOH volgt op twee punten.

In diezelfde 2e klasse J pakte SC Elim haar tweede punt van het seizoen bij DESZ (1-1, goal van Elim kwam van de voet van Justin Benjamins) en boekte Drenthina voor het eerst een overwinning (0-2 bij NEC Delfzijl, door treffers van Maikel Arling en Janiek Arends).

LTC won met 5-1 (treffers van Romano Djababoe 2x, Richard Mulder 2x en Imre de Jonge) van SV Bedum en Achilles 1894 was in Hoogeveen met 1-0 te sterk voor De Weide (klik hier voor het verslag).

Stand 2J

Gorecht is dus de koploper in 2J met 15 uit 5, gevolgd door DZOH met 13 uit 5. Op plek 3 staat LTC met 12 uit 5 en de vierde plek is voor Achilles 1894 met 8 punten uit 5 duels.

Fit Boys blijft puntloos

In de 3e klasse D was er wederom een fikse kater voor Fit Boys. De mannen van trainer Otto Halmingh verloren ook hun vijfde duel van het seizoen, bij SC Lutten: 4-1. Voor de Drentse formatie die nog puntloos is, scoorde Daniël van der West.

Voor Fit Boys is het verschil met de naaste concurrente nog wel te overzien, want ook CSVC (1 punt uit 5 duels) en SVN'69 (2 uit 5) staan na hun nederlagen tegen respectievelijk BSVV en Ommen nog in de buurt.

Geen winnaar bij FC Assen - VAKO

Topfavoriet voor de titel in de 5e klasse D, VAKO, kwam op bezoek bij concurrent FC Assen niet verder dan 2-2. Stefan Hondeveld redde het punt voor de formatie uit Vries, die een 0-1 voorsprong bij rust (door een goal van Melvin Nuwolt) na de pauze in rook zagen opgaan.

Met 10 punten uit 4 duels is VAKO nog wel koploper in 5D. Onderaan in deze klasse staan Tynaarlo en Potetos. Beide ploegen hebben nog geen enkel punt, uit respectievelijk 3 en 4 wedstrijden. Tynaarlo kwam gisteren overigens niet in actie.

Bargeres en NWVV denderen door

Twee Drentse zaterdagclubs zijn tot nu toe nog zonder puntenverlies: Bargeres en NWVV. Toevalligerwijs uit dezelfde competitie, de 5e klasse F. Bargeres heeft 15 punten uit 5 duels, terwijl NWVV de volle winst heeft uit 4 wedstrijden.

De club uit Emmen walste gistermiddag met 0-6 over Muntendam heen. Rob van de Graaff (2), Marciano Hummel, Stan Meijer, Casper Dorgelo en Frank Smalbil waren de doelpuntenmakers.

NWVV bleef dus prima in het spoor van Bargeres door bij Westerlee met 5-0 te winnen. Pas na een uur spelen zorgde Milan Duursma voor de 0-1. Daarna ging het snel. Via Orlando Uitenwerf en Roy Super stond het enkele minuten later 0-3, waarna Peter van Elten en Super (met zijn tweede van de middag) in de slotfase voor de 0-5 eindstand zorgden.