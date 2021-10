Roy Eefting met gierende banden van WK baan in Roubaix naar Ronde van Drenthe

Je moet er wat voor over hebben als je de Ronde van Drenthe wil rijden. Wielrenner Roy Eefting (32) uit Grolloo is afgelopen nacht van het wereldkampioenschap baanwielrennen in het Franse Roubaix naar Grolloo gereden, om straks om 12.00 uur te starten in de Ronde van Drenthe.

"Ik dacht eerst dat ik op vrijdag de puntenkoers in Roubaix zou rijden. Maar later werd ik opgesteld voor het omnium op zaterdag", zegt Eefting. "Ik ben gisteravond om 21.45 uur uit Roubaix vertrokken. Ik hoefde gelukkig niet zelf te rijden. Maar het is toch 420 kilometer al met al."

'Slechte dag'

Eefting werd op het combinatieklassement van het omnium in Roubaix zestiende. Een plek die hem niet bepaald tevreden stemde. "Ik had gewoon een hele slechte dag en daar baal ik van. Ik heb geen idee hoe ik me straks aan de start ga voelen en ook niet hoe dit fysiek gaat uitpakken. Dat kan ik pas vanavond vertellen."

Terug verhuisd naar Drenthe

Ondanks de lastige timing besloot de rappe sprinter om toch de Ronde van Drenthe te gaan rijden. "Ik vind het wel heel leuk om te mogen starten in Drenthe. Ik heb daar toch van m'n 11de tot m'n 21ste gewoond en het is heel lang m'n trainingsgebied geweest. Nu woon ik weer tijdelijk in Grolloo totdat we in ons nieuwe huis in Emmen kunnen gaan wonen", vertelt Eefting.

Nationale selectie

Hij gaat straks om 12.00 uur in Assen van start als gastrenner van de nationale selectie die speciaal voor deze editie werd samengesteld. Björn Bakker, Stef Krul, Sven de Haan, Wessel Lange, Harry Sweering en Peter Merx zullen straks zijn ploeggenoten 'voor één dag' zijn. In eerste instantie zouden de broers Danny en Axel van der Tuuk uit Assen ook in deze nationale selectie rijden, maar zij kregen deze week allebei griep.

Drentse deelnemers

Buiten Eefting gaan er straks nog meer provinciegenoten van start in de Ronde van Drenthe. Elmar Reinders uit Assen is gebrand op succes. Hij verlengde onlangs z'n contract bij het Deense Riwal Cycling Team. Hij krijgt hulp van ploeggenoot Adrie Lindeman die ook uit Assen komt. Adne Koster uit Roden verdedigt de kleuren van Metec-Solarwatt en ploegleider Allard Engels uit Gieten van het Volker-Wessels Cyliing Team stelt Tijmen Eising uit Emmen op. Bodi del Grosso uit Eelde sluit de Drentse rij. Hij rijdt voor A-bloc.

Eefting vs Groenewegen?

Bij de mannenwedstrijd staan twee WorldTour-ploegen aan de start: DSM komt met onder meer Nils Eekhof als grote naam en bij Intermarche-Wanty-Gobert behoort Taco van der Hoorn zeker tot de favorieten. Daarnaast komt Jumbo-Visma met de opleidingsploeg, maar aangevuld met topsprinter Dylan Groenewegen.

"Ik hoop dat Jumbo-Visma aanstuurt op een massasprint. Dan is het onderweg niet zo hectisch en hoop ik dat ik mee kan sprinten. Maar we moeten gewoon afwachten hoe ik me voel. Ik heb dit nooit eerder zo snel achter elkaar gedaan", besluit Eefting.

Parcours

In het eerste deel van het parcours van Assen, via Gieten, Borger, Exloo, Valthe en Mantinge naar de VAM-berg liggen zes keienstroken op de mannen te wachten. Daarna volgen nog vijf beklimmingen van de VAM. Na de laatste klim op de afvalberg is het nog veertien kilometer naar de streep op de Alteveerstraat in Hoogeveen. Na 188 kilometer wordt de finish daar rond 16.20 uur verwacht.

Vanavond in Drenthe Nu is er een samenvatting van de Ronde van Drenthe te zien.

Lees ook: