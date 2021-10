Beoogd Drents gedeputeerde Vedelaar verrast door vele felicitaties: 'Warm onthaal'

De 44-jarige Vedelaar was tot voor kort voorzitter van de PvdA en eerder onder meer wethouder in Zwolle. Woensdag werd bekend dat ze aan de slag gaat als gedeputeerde in onze provincie, al moet haar voordracht nog wel worden bekrachtigd door Provinciale Staten. "Ik ben heel trots dat mijn partijgenoten in Drenthe aan mij gedacht hebben", vertelt Vedelaar in het Radio Drenthe-programma Cassata. "En dat ze de keuze hebben gemaakt om mij voor te dragen als gedeputeerde."

Eerst schrik, daarna enthousiasme

Vedelaar had in mei laten weten zich niet beschikbaar te stellen voor een herverkiezing als voorzitter van de partij. Toch had ze daarna naar eigen zeggen niet gedacht aan de job als gedeputeerde in Drenthe. "Zeven, acht weken geleden werd ik, tijdens het grasmaaien, gebeld door Hendrikus Loof, de Statenfractievoorzitter van de PvdA. Ik dacht dat hij even wilde sparren. Maar toen zei hij dat ze bij de opvolger van Cees Bijl aan mij dachten", blikt Vedelaar terug.

"Daar schrok ik wel van. Ik was er helemaal niet mee bezig, ik ben niet zo van het plannen. Misschien ben ik wel een beetje een zondagskind. Maar qua timing kwam het eigenlijk heel mooi uit. Ik merkte dat ik er heel enthousiast over werd." En dat enthousiasme leefde ook bij veel andere mensen, gezien de reacties die Vedelaar woensdag ontving. "Het was een mooie dag. Uit heel Drenthe kwamen de felicitaties binnen. En ook uit Noord-Nederland en de rest van het land. Aan het einde van de dag dacht ik 'wat een boel Drenten ken ik eigenlijk'. Want er waren zoveel mensen die rechtstreeks contact met mij zochten. Het was een heel warm onthaal."

Enorme dreun

In totaal was Vedelaar vier jaar voorzitter van de PvdA. "De partij kreeg in 2017 een enorme dreun en toen ben ik erin gestapt", verwijst ze naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart dat jaar. De PvdA incasseerde toen de grootste verkiezingsnederlaag uit de Nederlandse politieke geschiedenis, door van 38 naar 9 zetels te kelderen. "Ik dacht 'heel veel slechter kan het ook niet gaan'. Ergens onderuit mijn tenen kwam het gevoel omhoog dat deze partij echt toekomst heeft", zegt Vedelaar. "En toen zijn we gaan groeien, al zijn we helaas bij de laatste landelijke verkiezingen gelijk gebleven."

Vedelaar, momenteel woonachtig in Holtheme in Overijssel, op een steenworp afstand van Drenthe, kijkt uit naar haar nieuwe baan. "Voorzitter zijn van een landelijke partij is best aanpoten. Je bent altijd bezig met de 'Haagse werkelijkheid'. Het leukste vond ik als ik op pad mocht. Ik ben de afgelopen periode veel in Drenthe geweest en vlakbij de provincie gaan wonen. Ik wilde graag dichter bij m'n huis werken en weer terug naar de vraagstukken die zoveel mensen aangaan."

