Rune Herregodts wint 58e Ronde van Drenthe

Winnaar Herregodts was zelf ook verrast dat zijn vroege vlucht werd beloond. "Ik had eigenlijk verwacht dat er een grotere groep weg zou rijden. Maar toen ik meesprong stopte het peloton met rijden en waren we met z'n drieën", reageert Herregodts.

'Laatste vijf kilometer waren verschrikkelijk'

"We hebben het redelijk rustig aangepakt in het begin, ook toen het peloton dichterbij kwam. Want wij wisten ook dat ze ons niet persé heel snel terug wilden pakken. Maar na de eerste passage van de VAM heb ik tegen de jongens gezegd dat we door moesten rijden. Onze voorsprong liep toen weer op. Ook mede door goed afstopwerk van m'n ploeggenoten. En daarna was het gewoon vijftig kilometer zo hard mogelijk rijden. En de laatste vijf kilometer waren gewoon verschrikkelijk", aldus de Belgische winnaar.

Vroege vlucht

Al na tien kilometer koers reed Adriaan Janssen weg bij het peloton. De renner van A-bloc kreeg later gezelschap van de Duitser Pierre-Pascal Keup (Lotto-Kernhaus) en de latere winnaar Rune Herregodts (TopsportVlaanderen-Baloise).

De voorsprong van het trio liep al snel op tot boven de vijf minuten en pas na de eerste keienstroken, na veertig kilometer koers, kwam het peloton weer wat dichterbij.

Keup haakt af

Bij de tweede passage van de VAM-berg, na zo'n 130 kilometer koers, kwam het peloton tot op 50 seconden van de vluchters. Maar dat was hét moment dat de Duitser Keup z'n medevluchters moest laten gaan. Janssen en Herregodts moesten daarna samen verder met nog drie beklimmingen van de VAM voor de kiezen.

Achtervolgers komen te laat

In de laatste vijftien kilometer kwam er pas echt reactie vanuit het peloton. Zes mannen probeerden een tegenaanval op te zetten. Jan Bakelants, Rick Pluijmers, Gilles de Wilde, Sean Flynn, Sjoerd Bax en Coen Vermeltfoort gingen samen op jacht naar de de twee koplopers.

Maar Janssen kon het tempo vooraan van Herregodts in de finale niet meer volgen. Hij zakte terug in de groep met de zes achtervolgers.

Dat betekende dat de 23-jarige Herregodts solo naar de finish in Hoogeveen mocht rijden. Z'n vroege vlucht werd wonderbaarlijk beloond. En de eerstejaars prof pakte hier ook meteen zijn eerste overwinning als prof.

Drenten

In totaal verschenen vanmorgen 108 renners aan de start in Assen voor een koers over 188 kilometers. Onder hen zes Drenten: Roy Eefting uit Grolloo, Elmar Reinders en Adrie Lindeman uit Assen, Adne Koster uit Roden, Tijmen Eising uit Emmen en Bodi del Grosso uit Eelde. Reinders, Eefting en Reinders en Lindeman hadden na honderd kilometer koers al een flinke achterstand op het peloton. Reinders, die z'n zinnen op de Ronde van Drenthe had gezet, sprak na afloop van een 'off-day'.

