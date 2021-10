Germanicus-GOMOS gestaakt, weer blessure scheidsrechter, KNVB onbereikbaar

Vorige week werd de wedstrijd tegen SVBO na 53 minuten gestaakt. Ook toen stond de ploeg uit Coevorden op voorsprong (2-0). Germanicus trainer André Mulder kan er niet over uit: "Dit verzin je toch niet", verklaart hij met een glimlach. "De KNVB moet volgende week maar direct een reservescheidsrechter meesturen", grapt de oefenmeester. GOMOS trainer Martin Drent baalt vooral omdat zijn ploeg binnenkort voor twintig minuten terug naar Coevorden moet. "Maar ik vind het ook natuurlijk erg voor scheidsrechter Boekholt", laat Drent weten.

Marcel Boekholt baalt ook van het staken van de wedstrijd. "Maar ik kon echt niet verder", zegt Boekholt. "Ik kan op dit moment nauwelijks nog lopen."

KNVB hulplijn niet bereikbaar

Omdat een wedstrijd binnen een half uur verder gespeeld moet worden was haast geboden. "We hebben nog de hulplijn van de KNVB gebeld, maar we kregen een antwoordapparaat. Dat is toch van de gekke", laat Mulder weten. "Toen er geen andere scheidsrechter werd gevonden, was staken de enige optie."

In een leuke eerste helft nam Germanicus een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Erwin Moddejongen en Jessie Rotmensen. Een treffer van Reinier de Boer werd afgekeurd. Vlak voor rust kwam GOMOS terug. Edwin Rozenveld schoot een terecht gegeven strafschop binnen. In een gelijk opgaande tweede helft waren beide ploegen aan elkaar gewaagd, tot de 70ste minuut.

Wanneer de wedstrijd wordt uitgespeeld is nog niet duidelijk, maar Mulder weet wel een oplossing: "We kunnen de KNVB vragen of we beide wedstrijden op één dag kunnen spelen. Dan is het net of we een hele wedstrijd hebben gespeeld."