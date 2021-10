Nationale tennistitel voor Suthwalda uit Zuidwolde: 'Het is uniek'

Suthwalda is vanmiddag Nederlands kampioen geworden. Het is voor het eerst dat de eredivisionist uit Zuidwolde de beste van het land is.

Door de 5-1 overwinning van Suthwalda op Spijkenisse is de formatie van Floris Kilian en Erik Dallinga uit Meppel niet meer in te halen door de zes andere clubs in de competitie. In de beslissende dubbelpartij wisten Miliaan Niesten en Tim van Terheijden met 6-4 en 7-5 te winnen.

"Dit is een beetje magisch, hè?", vertelt Dallinga met de beker en schaal in de hand. "Zeker als je ziet waar we vandaan komen. Nu zijn we de nummer één van Nederland. Dat is iets dat je als sportman trots maakt."

Boy Westerhof op dreef

Coaches Kilian en Dallinga begonnen zes jaar geleden met Suthwalda in de tweede klasse. Toen nog als spelende leden. Drie promoties verder debuteerde de club uit Zuidwolde in 2019 met zilver in de eredivisie.

Ook tegen Spijkenisse toonde Boy Westerhof weer zijn klasse. De oud-prof uit Assen heeft meegedaan in de mondiale top, maar vindt de titel met Suthwalda ook heel waardevol: "Ze begonnen met veel Noordelingen en daar kwam ik als oud-Drent, ik woon inmiddels in Amsterdam, ook bij. Dit is een beloning voor het feit dat we een team zijn gaan vormen. Het maakt me superblij."

Westerhof wist aan het begin van de middag zijn solowedstrijd zonder moeite te winnen (6-2, 6-4). In de dubbelpartij met Jarno Jans uit Roden rekende de Assenaar met 6-1 en 6-2 af met Thorsten Sollie en Stefan Weeda van Spijkenisse. Even later maakten Niesten en van Terheijden het knappe karwei af.

Uniek

"Het is uniek, supermooi. Ik hoop dat het hier in Zuidwolde nog vaker kan gebeuren", besluit Dallinga. "Dat kan ook zo maar eens vijftig jaar duren. Het is leuk dat we vandaag geschiedenis hebben geschreven."