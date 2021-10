Dos'63 wil op zondag weer om de knikkers voetballen

Voorzitter Ronald Haan is tevens vlaggenist en pinchhitter. Al speelt hij liever zelf geen wedstrijden meer: "Ik ben 44, dat moet wel een keer afgelopen zijn." Dat is het ook momenteel. Naast het tweede elftal van Dos'63 is een stel koeien namelijk het enige wat er op dit moment nog in het zwartwit paradeert.

"We zijn heel wat leden kwijtgeraakt in de loop der jaren. Ook de tijdelijke overstap van de zondag naar de zaterdag heeft ons niet het gewenste resultaat opgeleverd", zegt Haan. Daarom is Dos'63 weer terug op de zondag, maar is het nu zaak om nieuwe leden te vinden die het vernieuwde vlaggenschip willen vormen.

Hartslagcheck

Onze Club gaat in Linde langs om de hartslag te checken en wat blijkt, het zwart-witte bloed stroomt waar het niet gaan kan. Harry van Lenthe, manusje van alles bij de club, kalkt de lijnen op vrijdagochtend. Het tweede moet immers dit weekend weer in de baan en dan zorgt Van Lenthe ervoor dat het sportpark er pico bello bij ligt.

Dat het vlaggenschip is gezonken, doet zeer bij de clubman: "We vinden het bijzonder jammer dat we ons eerste elftal hebben moeten terugtrekken. Je mist toch de gezelligheid op de zondagmiddag."

Het publiek wordt ook gemist door Haan: "Je hebt normaal gesproken je stamgasten, die eventjes voetbal gaan kijken en daarna de kantine ingaan om het vervolgens af te sluiten. Dat heb je nu niet, want er wordt hier nu alleen op zondagochtend gevoetbald. Dat publiek mis je dan echt."

Gunstige loting

Toch lijkt de club nieuw leven ingeblazen te worden. Dankzij het TOTO-spel dat de mannen van Veronica Inside iedere week spelen en een gunstige loting, waarbij Dos'63 is gekoppeld aan lijstaanvoerder Wilfred Genee, ligt er een mooi geldbedrag voor de club in het verschiet.

"Daarmee willen we in ieder geval de lichtmasten repareren. Bovendien mag er ook her en der wel een likje verf over een aantal kozijnen", zegt Van Lenthe.

Oproep

"We hopen dat er bijvoorbeeld vriendenteams in de omgeving zijn, die toch graag prestatievoetbal willen spelen. Zij zijn dan van harte welkom om het eerste elftal te vormen van Dos'63. Met het huidige ledenaantal is het voor ons moeilijk om de club in leven te houden", verklaart Haan.

Maar met deze gouden vrijwilligers ligt de club vooralsnog aan een prima infuus. En dus doen de mannen een oproepje: "Kom voetballen bij de gezelligste club van Drenthe, Dos'63. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde."

