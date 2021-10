Stunts en vliegende fietsen bij NK biketrial in Diphoorn

Biketrial is een afgeleide van de motortrial, waarbij de deelnemers het parcours afleggen per motorfiets. De deelnemers kunnen vaak beide disciplines. Een paar weken terug was er het NK motortrial, nu mochten deelnemers het met de fiets proberen.

Niet gevaarlijk

De trialclub Zuid-Oost Drenthe uit Diphoorn organiseert het evenement maar levert ook de meeste kampioenen af. "De fietssport bestaat nog maar zo'n twintig jaar", vertelt voorzitter Klaas Runia. "Maar in die jaren hebben leden van onze club de wedstrijden het vaakst gewonnen."

De sport vergt veel balans, kracht en uithoudingsvermogen. Maar gevaarlijk is het niet, zegt Dyan Everhuis. Hij is een van de favorieten voor dit NK. "Je leert gelukkig hoe je moet vallen, maar het is daarnaast een heel toegankelijke sport", zegt hij. "Iedereen kan op zijn niveau meedoen. We hebben jonge deelnemers vandaag, maar ook een oudere man van in de zestig."

Meer concurrentie

Aanwezig is ook oud Nederlands kampioen Ewout Lalkens. Hij doet weliswaar niet mee met het NK, maar is recreatief nog regelmatig actief op de motor. "Ik begon ooit op de fiets", vertelt hij. "Maar de sport stond toen nog in de kinderschoenen. Toernooien en wedstrijden waren in het buitenland en daarom besloot ik me ook toe te leggen op de motortak. Daarin ben ik in 2009 en 2013 Nederlands kampioen geworden."

Hoewel hij dus profiteerde van de soevereiniteit van zijn club, is er volgens hem niks mis met wat concurrentie. "Ik denk dat het tijd is dat andere clubs wat meer competitie bieden. Het is namelijk een prachtige sport."

De wedstrijd werd trouwens gewonnen, zoals verwacht, door clublid Daan Boverhof. Dyan Evenhuis werd tweede.