Derde editie Into Nature trekt 25.000 bezoekers naar het Bargerveen

Achttien kunstenaars uit binnen- en buitenland bouwden evenzoveel kunstwerken die een link hebben met het Bargerveen, in het veengebied tussen Weiteveen en Zwartemeer. Bezoekers konden te voet of per fiets een route afleggen langs alle kunstwerken. Vandaag kon dat voor het laatst.

Bezoekers uit alle windstreken

Op de laatste dag, met een prettig herfstzonnetje op zijn gezicht, staat artistiek leider Hans den Hartog Jager te genieten van al het volk dat naar het Bargerveen is gekomen. De twaalf weken zijn volgens hem omgevlogen. "Het was van tevoren erg spannend of er veel mensen zouden komen, omdat het Bargerveen best afgelegen ligt. Maar eigenlijk heeft echt alles gewerkt en daar ben ik ontzettend tevreden over", zegt Den Hartog Jager.

Ook zakelijk leider Luisa Redenbacher is trots op het bezoekersaantal en nog meer op het feit dat een groot deel ervan afkomstig was uit andere windstreken van Nederland. "Het is mooi om te zien dat we zo veel mensen richting Drenthe hebben getrokken. We houden de postcodes bij van onze bezoekers en dan zie je dat er veel uit de Randstad komen, maar ook uit andere delen van het land."

De verwachte toestroom van Duitsers is volgens de organisatie wel wat achtergebleven. Een sluitende verklaring daarvoor heeft Redenbacher niet. "Ze komen wel naar het Bargerveen, maar niet specifiek voor Into Nature. Daar vallen ze dan toevallig middenin. Of corona een reden is geweest dat er minder Duitsers kwamen, weet ik niet zeker", vertelt Redenbacher.

'Prairie van moerassen'

Van de bezoekers die wel kwamen, heeft de organisatie naar eigen zeggen vooral positieve reacties gehad. Den Hartog Jager: "En ook de kunstenaars vonden het fantastisch om op deze plek te werken. Dit soort natuur kom je niet alleen in Nederland maar ook op andere plekken in de wereld niet zo snel tegen. Het is zo'n bijzonder gebied, haast een prairie van moerassen, en de kunstenaars hebben hier met veel plezier gewerkt."

Met zulke positieve ervaringen moet er haast wel een vierde editie komen en ook de organisatie ziet dat erg zitten. Waar en precies wanneer dat zal zijn, moet nog worden besloten. Eerder stonden er al kunstwerken in de natuur tussen Assen en Norg én tussen Darp en Frederiksoord. Den Hartog Jager: "Ongetwijfeld zullen we dan weer een heel andere plek vinden, iets met meer water zou bijvoorbeeld interessant kunnen zijn. Maar we moeten echt nog goed kijken waar we naartoe willen."

De kunstwerken worden de komende tijd één voor één opgeruimd. Een deel gaat terug naar de kunstenaars die het werk maakten, een ander deel zal op andere plekken worden tentoongesteld. Welke locaties dat zijn, is volgens de organisatie van Into Nature nog niet bekend.