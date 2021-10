SC Erica wint en vergroot zorgen van CEC

SC Erica deed vanmiddag uitstekend zaken door CEC, in eigen huis, met 3-1 te verslaan. Door de overwinning vergroot Erica de zorgen van CEC, dan nog steeds op het eerste punt in de competitie wacht.

Erica staat na vanmiddag op de negende plaats in de 3e klasse C, met 6 uit 5, terwijl CEC, samen met Bellingwolde, zonder punten onderaan de ranglijst staat. Musselkanaal is koploper.

De thuisploeg kwam het beste uit de startblokken en kreeg in de beginfase de beste kansen, maar zoals al vaker dit seizoen heeft de ploeg van trainer Herman Scherpen moeite met scoren. Dat was vanmiddag bij CEC niet het geval. De eerste kans, na ruim 25 minuten spelen, was raak. Roy Zuidema kopte, een voorzet, bekeken achter doelman Bram Gebbeken.

Gelijkmaker

Direct na de 0-1 verzuimde Nick Veenstra de voorsprong te verdubbelen. Gebbeken stond dit keer wel op zijn post. Vlak voor rust bepaalde Damien Koops de ruststand op 1-1, nadat hij een aantal minuten voor de gelijkmaker de paal al had geraakt.

CEC kwam beter uit de kleedkamer en kreeg in de beginfase van de tweede helft de beste kansen. Maar dit keer was de eerste kans voor de thuisclub raak. In de 70ste minuut was het Kjeld Huls die 2-1 binnenschoot. Vijf minuten voor tijd bepaalde invaller Jasper Haandrikman de eindstand op 3-1.

CEC ging op zoek naar een beter resultaat, maar bleef ook, in de vierde wedstrijd van het seizoen, op het eerste punt wachten.