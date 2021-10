Nieuwe koper voor vakantiepark bij Speelstad Oranje

Er is een nieuwe koper in beeld voor het vakantiepark bij Speelstad Oranje. Het gaat om vastgoedhandelaar Amresh Bajnat, die het park wil overnemen van de huidige eigenaar Hennie van der Most.

De afspraken zijn gemaakt, maar de handtekeningen moeten nog gezet worden, zegt Van der Most tegen het Dagblad van het Noorden. De koop zou deze week nog beklonken worden.

De aanstaande eigenaar vertelt tegen de Telegraaf dat hij op het terrein van Speelstad Oranje in de toekomst het liefst woningen wil bouwen. Maar omdat het nog een tijd kan duren voordat de plannen rond zijn, heeft Bajnat aangeboden vluchtelingen in het park op te vangen. Hij heeft dat volgens de krant aangeboden bij het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, maar zij hebben het aanbod afgewezen.

Nieuwe koper is verrassing

In het voorjaar leek Speelstad Oranje ook al verkocht te zijn. De nieuwe eigenaren waren vol goede moed om er weer een levendig recreatiepark van te maken. De papieren waren getekend, maar er kwam blijkbaar toch zand in de motor. "Ze hebben zes à zeven maanden de kans gehad", zegt Van der Most.

De huidige eigenaar benadrukt dat het echt alleen gaat om de verkoop van de huisjes. Wie volgend jaar het overdekte attractiepark exploiteert, is nog niet duidelijk. Van der Most: "Dat doe ik, of wellicht anderen als er liefhebbers voor zijn."

In mei 2022 opent Speelstad Oranje weer haar deuren.

'Geen opvang'

De gemeente Midden-Drenthe heeft geen contact gehad met de nieuwe koper. "We bemoeien ons uiteraard niet met de verkoop", aldus een woordvoerder. Maar over een plan om vluchtelingen onderdak te bieden is ze helder: "Huisvesting is niet aan de orde. We hebben afspraken met de inwoners van Oranje en met de gemeenteraad. Er komt wat ons betreft geen nieuwe opvang in Oranje."

Speelstad Oranje bood al eerder onderdak aan asielzoekers. Er ontstond grote onrust toen er bovenop het aantal van 700 asielzoekers nog eens 700 asielzoekers bij zouden komen, maar het bleef uiteindelijk bij 700. In 2017 kwam een einde aan de opvang, die in Oranje niet tot grote problemen heeft geleid.

