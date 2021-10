Dalen heeft aan twintig minuten genoeg tegen Zuidwolde

Wie wordt de 'best of the rest' in de 2e klasse K? Dat is, voorlopig althans, de grote vraag. Epe lijkt ongenaakbaar en pakte in vijf duels vijftien punten. Dalen en Zuidwolde zijn twee van de mogelijke 'restploegen', maar als het duel van vanmiddag in Dalen een voorbode is dan haakt Zuidwolde af. Het werd namelijk 5-1.

Zuidwolde staat 6e in de 2e klasse K, met 6 punten uit 4 duels. Dalen klimt naar plek 4 met 9 punten uit 5 wedstrijden. LAC Frisia (11 uit 5) en LSC 1890 (9 uit 4) staan 2e en 3e.

Het begon nog zo mooi voor de formatie van trainer Harry Warmelink, want na amper vijf minuten kwam Zuidwolde op voorsprong. Het was Tom Buijtendorp die attent reageerde op een voorzet van Joris de Roo: 0-1.

Dalen schrok wakker en speelde vervolgens Zuidwolde compleet overhoop. Elke diepe bal werd gevaarlijk en de backs van de gasten stapelden fout op fout. Binnen twintig minuten had de thuisclub orde op zaken gesteld en stond het 4-1 door treffers van Ruud Veenstra (2x), Peter Harke en Marijn Verdoold. Na 38 minuten zorgde Tijmen Venhorst ook nog voor de 5-1 en die score had halverwege nog veel hoger kunnen zijn.

Na rust was het, voor het publiek, een lange zit in het heerlijke zonnetje in Dalen. Op het veld was de strijd natuurlijk al lang gestreden. In de absolute slotfase had Dalen nog wat meer zout in de wonden van Zuidwolde kunnen strooien, maar met name Ruud Veenstra had zijn vizier niet meer op scherp.